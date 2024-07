Generaloberin der Vinzentinerinnen von Hildesheim wiedergewählt (Pressemitteilung).

Schwester M. Teresa Slaby wurde am Dienstag, 26. Oktober, zum dritten Mal zur Generaloberin der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim gewählt. Erneut in den vierköpfigen Generalrat gewählt wurden Schwester M. Hanna Schmaus, Schwester Dr. M. Dorothea Rumpf sowie

Schwester M. Canisia Corleis. Außerdem wird in Zukunft auch Schwester Clara-Maria Siesquén Piscoya dem Generalrat angehören. Sie ist die erste peruanische Schwester, die in das

Leitungsgremium der Schwesterngemeinschaft gewählt wurde.

Die Vinzentinerinnen von Hildesheim im EVV

Sie nennen sich nach dem großen Heiligen der Nächstenliebe: Die Barmherzigen

Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul. Manchmal auch kurz "Barmherzige

Schwestern" oder "Vinzentinerinnen" genannt.

Die hl. Elisabeth von Thüringen und der hl. Vinzenz von Paul sind die Patrone

der Caritas und die Namensgeber des Elisabeth Vinzenz Verbundes (EVV).

Der EVV ist ein Zusammenschluss innovativer Krankenhäuser und weiterer

Einrichtungen, die als Gründungen der Kongregation der Schwestern von der hl.

Elisabeth von Thüringen und der Kongregation der Schwestern vom hl. Vinzenz von

Paul entstanden sind.

Generaloberin Schwester M. Teresa Slaby ist Teil des Aufsichtsrates des

Elisabeth Vinzenz Verbundes, Mitglied im Profilausschuss "Christliches Profil"

des EVV"sowie Mitglied des Kuratoriums der St. Bernward Stiftung Hildesheim,

Gesellschafterin der Elisabeth Vinzenz Verbund GmbH.

Quelle: Pressemitteilung, 27.10.2021