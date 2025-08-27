Gesundheitsausgaben 2023 in Sachsen um 26 Millionen Euro gesunken

Die sächsischen Gesundheitsausgaben beliefen sich im Jahr 2023 auf 23,6 Milliarden Euro (Pressemeldung, PDF, 44 kB).

Die sächsischen Gesundheitsausgaben beliefen sich im Jahr 2023 auf 23,6 Milliarden Euro. Damit fielen sie nominal (nicht inflationsbereinigt) um 0,1 Prozent oder

26 Millionen Euro geringer aus als im Jahr zuvor (Deutschland:

-0,1 Prozent). Nach hohen Ausgabenzuwächsen in den Corona-Jahren (2020 und

2021: jeweils +7 Prozent, 2022: +5 Prozent) waren die Gesundheitsausgaben insgesamt im Betrachtungszeitraum seit 2008 erstmals nicht weiter angestiegen.

Maßgeblich hierfür waren auslaufende Corona-Maßnahmen. Dadurch halbierten

sich die Ausgaben der öffentlichen Haushalte (1,2 Milliarden Euro) gegenüber

2022. Zudem gab es einen minimalen Rückgang in der sozialen Pflegeversicherung um rund 5 Millionen Euro oder 0,1 Prozent. Dem standen jedoch zum Teil

beträchtliche Ausgabensteigerungen anderer Ausgabenträger gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die gesetzliche Krankenversicherung als größter

Ausgabenträger mit fast 800 Millionen Euro den höchsten absoluten Zuwachs. Um

jeweils rund 60 Millionen Euro stiegen die Ausgaben bei der privaten Krankenversicherung, bei den Arbeitgebern sowie den privaten Haushalten und privaten

Organisationen ohne Erwerbszweck.

Der Anteil der Gesundheitsausgaben am sächsischen Bruttoinlandsprodukt erreichte 2023 mit knapp 15 Prozent wieder das Vor-Corona-Niveau der Jahre 2017

bis 2019. Mit durchschnittlich 5.763 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner lagen die

Gesundheitsausgaben insgesamt rund 160 Euro unter dem bundesweiten Mittelwert (5.925 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner). In Sachsen übertrafen bei den

Ausgabenträgern »Gesetzliche Krankenversicherung« und »Soziale Pflegeversicherung« die Pro-Kopf-Ausgaben 2023 den Bundesdurchschnitt, was unter anderem auf

den hohen Anteil gesetzlich Krankenversicherter an der Bevölkerung zurückzuführen

ist. Unter diesem lagen sie indes bei den privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, der privaten Krankenversicherung, den

Arbeitgebern sowie den öffentlichen Haushalten

Quelle: Pressemeldung, 27.08.2025