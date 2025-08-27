Gesundheitsausgaben 2023 in Sachsen um 26 Millionen Euro gesunken
Die sächsischen Gesundheitsausgaben beliefen sich im Jahr 2023 auf 23,6 Milliarden Euro (Pressemeldung, PDF, 44 kB).
Die sächsischen Gesundheitsausgaben beliefen sich im Jahr 2023 auf 23,6 Milliarden Euro. Damit fielen sie nominal (nicht inflationsbereinigt) um 0,1 Prozent oder
26 Millionen Euro geringer aus als im Jahr zuvor (Deutschland:
-0,1 Prozent). Nach hohen Ausgabenzuwächsen in den Corona-Jahren (2020 und
2021: jeweils +7 Prozent, 2022: +5 Prozent) waren die Gesundheitsausgaben insgesamt im Betrachtungszeitraum seit 2008 erstmals nicht weiter angestiegen.
Maßgeblich hierfür waren auslaufende Corona-Maßnahmen. Dadurch halbierten
sich die Ausgaben der öffentlichen Haushalte (1,2 Milliarden Euro) gegenüber
2022. Zudem gab es einen minimalen Rückgang in der sozialen Pflegeversicherung um rund 5 Millionen Euro oder 0,1 Prozent. Dem standen jedoch zum Teil
beträchtliche Ausgabensteigerungen anderer Ausgabenträger gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die gesetzliche Krankenversicherung als größter
Ausgabenträger mit fast 800 Millionen Euro den höchsten absoluten Zuwachs. Um
jeweils rund 60 Millionen Euro stiegen die Ausgaben bei der privaten Krankenversicherung, bei den Arbeitgebern sowie den privaten Haushalten und privaten
Organisationen ohne Erwerbszweck.
Der Anteil der Gesundheitsausgaben am sächsischen Bruttoinlandsprodukt erreichte 2023 mit knapp 15 Prozent wieder das Vor-Corona-Niveau der Jahre 2017
bis 2019. Mit durchschnittlich 5.763 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner lagen die
Gesundheitsausgaben insgesamt rund 160 Euro unter dem bundesweiten Mittelwert (5.925 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner). In Sachsen übertrafen bei den
Ausgabenträgern »Gesetzliche Krankenversicherung« und »Soziale Pflegeversicherung« die Pro-Kopf-Ausgaben 2023 den Bundesdurchschnitt, was unter anderem auf
den hohen Anteil gesetzlich Krankenversicherter an der Bevölkerung zurückzuführen
ist. Unter diesem lagen sie indes bei den privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, der privaten Krankenversicherung, den
Arbeitgebern sowie den öffentlichen Haushalten
Quelle: Pressemeldung, 27.08.2025