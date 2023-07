Gesundheitsverbund der Alexianer mit neuem Leiter des Referats Unternehmenskommunikation (Pressemitteilung).

Dr. Christian Sonntag (47) ist neuer Leiter des Referats Unternehmenskommunikation des Gesundheitsverbundes Alexianer (27.900 Mitarbeiter, 1.6 Milliarden Euro Umsatz) mit Sitz am Alexianer-​Campus in

Münster. Zusätzlich verstärkt Mike Paßmann (46) als Public Relations Manager

die bundesweite Wahrnehmung der Alexianer im neu geschaffenen Hauptstadtbüro.

Mit der Neuaufstellung der Kommunikationsabteilung setzen die Alexianer ein

sichtbares Zeichen in Richtung Markenbildung.

Christian Sonntag kommt von der Hochschule Niederrhein in Krefeld, wo er in den

vergangenen elf Jahren als Pressesprecher und Leiter der Hochschulkommunikation

tätig war. „Es reizt mich, im Team die Marke Alexianer bundesweit sichtbar zu

machen und zugleich die interne Kommunikation in einem wachsenden Unternehmen

zu etablieren“, sagt der 47-​Jährige. Christian Sonntag hat Geschichte und

Journalistik studiert, seine journalistische Ausbildung bei der Rheinischen

Post absolviert und bei der Hochschule Niederrhein die interne und externe

Markenkommunikation geprägt.

Mike Paßmann koordiniert unter anderem die überregionale Pressearbeit und die

Krisenkommunikation, beobachtet und bewertet gesundheitspolitische Vorgänge für

die Alexianer. Zuletzt war Mike Paßmann als verantwortlicher Redakteur im

Politikressort bei BILD tätig, war Mitverantwortlicher am News- und

Assignmentdesk und Blattmacher des Nachrichtenressorts. Davor war er

überwiegend als freier Journalist aktiv, zum Beispiel als Chefredakteur für

Medizinpublikationen. „Die stark wachsenden Alexianer bei der Markenbildung zu

begleiten ist eine spannende Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“,

sagt Mike Paßmann.

Hauptgeschäftsführer Karsten Honsel freut sich über die personelle Verstärkung

der Unternehmenskommunikation der Alexianer GmbH: „Dies ist ein Startschuss in

ein neues kommunikatives Zeitalter der Alexianer und zugleich ein wichtiger

Schritt, um als bedeutsame Marke im Gesundheitssektor an Profil zu gewinnen.“

Das Referat wird komplettiert durch Timo Koch, Nicole Nausch-​Hagedorn und Inga

Hagemann.

Quelle: Pressemitteilung, 26.11.2021