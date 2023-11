Gesundheitswirtschaft auf Wachstumskurs

Gesundheitswirtschaft Fakten & Zahlen / Ergebnisse der Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung Daten 2021 (BMWK, PDF, 2,5 MB).

Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat das WifOR-Institut die aktuellen Daten der Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung (GGR) für das Jahr 2021 erstellt und heute einem breiten

Fachpublikum vorgestellt. Die Zahlen zeigen, dass die Gesundheitswirtschaft

zuletzt deutlich gewachsen ist.

Die Staatssekretärin im BMWK, Anja Hajduk, betonte in ihrer Eröffnungsrede

anlässlich der Präsentation: „Die Gesundheitswirtschaft ist und bleibt eine der

größten Branchen der deutschen Volkswirtschaft. Im Corona-Jahr 2021 ist sie

deutlich gewachsen und hat mit 391,8 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung einen

neuen Höchstwert erreicht. Das entspricht 12,1 Prozent der gesamten

Bruttowertschöpfung in Deutschland. Auch die Zahl der Erwerbstätigen hat

gegenüber dem Jahr 2019 um 300.000 Personen zugenommen und lag 2021 bei rund

7,7 Millionen.“

Um den Beitrag der Gesundheitswirtschaft zur Wirtschaftsleistung in Deutschland

zu bemessen, hat das Bundeswirtschaftsministerium vor einigen Jahren die

Gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung (GGR) entwickeln lassen. Unter dem

Begriff der Gesundheitswirtschaft werden in der GGR die Bereiche medizinische

Versorgung, industrielle Gesundheitswirtschaft und weitere Teilbereiche

zusammengefasst.

Die aktuellen GGR-Daten belegen, dass die Gesundheitswirtschaft ein wichtiger

Wirtschaftsfaktor in Deutschland ist. So wurden im Jahr 2021 Güter und

Dienstleistungen im Wert von 158,1 Milliarden Euro exportiert, davon 145,5

Milliarden Euro von der industriellen Gesundheitswirtschaft. Die

Gesundheitswirtschaft hat damit einen Anteil am Außenhandel von 9,4 Prozent.

Im Pandemie-Jahr 2020 hatte auch die Gesundheitswirtschaft einen Rückgang zu

verzeichnen. Insbesondere die industrielle Gesundheitswirtschaft brach deutlich

ein. Besonders erfreulich an den neuen Zahlen ist vor diesem Hintergrund, dass

die Bruttowertschöpfung der industriellen Gesundheitswirtschaft um 7,7 Prozent

gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Hier werden in den Bereichen Herstellung

von Arzneimitteln, Biotechnologie und Medizintechnik die höchsten

Wachstumsraten erzielt.

Im Auftrag des BMWK wurde darüber hinaus ein Dashboard entwickelt, das einen

Überblick über die Gesundheitswirtschaft in Deutschland insgesamt und deren

Entwicklung in den letzten zehn Jahren liefert. Außerdem werden die

Gesundheitswirtschaft in den Bundesländern sowie Ausstrahlungseffekte auf die

Gesamtwirtschaft dargestellt.

Quelle: BMWK, 07.10.2022