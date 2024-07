Gesundheitswirtschaft: Fakten & Zahlen, Daten 2020 (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWI, PDF, 6 MB).

Die deutsche Gesundheitswirtschaft erwirtschaftete im Jahr 2020 rund 12,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dies entspricht in etwa jedem achten Euro des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Gleichzeitig ist sie Arbeitgeber für rund 7,4 Millionen Menschen in Deutschland. Die auf der Grundlage der Daten für

2020 aktualisierte Ausgabe der Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung

belegt: Die Gesundheitswirtschaft leistet seit Jahren einen erheblichen Anteil

zur soliden wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Sie zählt zu den wichtigsten

Branchen der Volkswirtschaft.

Im Pandemie-Jahr 2020 hatte auch die Gesundheitswirtschaft - wie andere

Bereiche der deutschen Volkswirtschaft - einen Rückgang zu verzeichnen.

Unterbrochene Lieferketten hatten Einfluss auf die Produktion. Der Exportstopp

führte zu Umsatzeinbrüchen bei deutschen Unternehmen. Rückläufige

Patientenanzahlen hatten Folgen für die regulären Behandlungsfälle in der

ambulanten und stationären Versorgung.

Hinweis: Die Broschüre wird hier in korrigierter Fassung veröffentlicht.

Bei einer zwischenzeitlichen Validierung haben sich Änderungen der Importzahlen

ergeben, die Einfluss auf die Außenhandelsbilanz haben. Die Änderungen

betreffen die Zahlen für Deutschland insgesamt, für Humanarzneimittel sowie für

Medizinprodukte und Medizintechnik.

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWI, 21.10.2021