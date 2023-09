Gesundheitswirtschaft in Baden-Württemberg wächst im Jahr 2021 stärker als die Gesamtwirtschaft

Bruttowertschöpfung (BWS) der Gesundheitswirtschaft in Baden-Württemberg nahm im Vorjahresvergleich um 4,3% zu (Statistikamt Baden-Württemberg).

Im Jahr 2021 nahm die Bruttowertschöpfung (BWS) der Gesundheitswirtschaft in Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt um 4,3 % zu. Zum Vergleich: Die BWS der Gesamtwirtschaft in Baden-Württemberg stieg um 3,4 %. Damit betrug die BWS in jeweiligen Preisen in der Gesundheitswirtschaft 2021,

deren Anteil an der Gesamtwirtschaft 9,6 % ausmachte, hierzulande über 46,3 Milliarden Euro. Dies teilt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg nach

ersten Berechnungen der Arbeitsgruppe »Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen

der Länder« (AG GGRdL) mit.

Im Jahr 2021 waren in Baden-Württemberg zudem rund 800 800 Erwerbstätige der

Gesundheitswirtschaft zuzuordnen. Somit hatte in dieser Querschnittsbranche

jeder Achte Erwerbstätige im Südwesten seinen Arbeitsplatz (12,7 %). In der

Gesundheitswirtschaft stieg die Zahl der Erwerbstätigen 2021 um rund 25 100

Personen bzw. 3,2 % an, während die Erwerbstätigkeit der Gesamtwirtschaft

hierzulande einen leichten Rückgang aufwies (−0,1 %).

Auf eine erwerbstätige Person entfiel 2021 in der Gesundheitswirtschaft eine

Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) von 57 871 Euro, ein im

Ländervergleich überdurchschnittlicher Wert (Durchschnitt der Länder: 55 683

Euro).

[...]

Datenquellen: AG GGRdL, Wertschöpfungs-Erwerbstätigen-Ansatz, Berechnungsstand:

Juni 2022; AK VGRdL, Berechnungsstand: November 2021/ Februar 2022; AK ETR,

Berechnungsstand: August 2021/ Februar 2022. Angaben ab 2017 vorläufig.

Eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ab Berichtsjahr 2014 sowie

2020 aufgrund geänderter Quellen bzw. Wirtschaftszweigzuordnung.

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 08.06.2022