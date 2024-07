Gesundheitswirtschaft ist Innovationstreiber (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie).

Clusterkonferenz unter dem Motto Vom ländlichen Raum bis zur Metropole – Die Gesundheitswirtschaft der Hauptstadtregion. Potsdam, 2. Dezember 2021. Die Gesundheitswirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Um eine sichere und qualitativ hochwertige Versorgung sowohl im städtischen Umfeld als auch im ländlichen Raum weiter zu gewährleisten,

muss sie innovativ sein und ständig neue Ansätze entwickeln.“ Das sagte Wirtschafts- und Arbeitsminister Jörg Steinbach anlässlich der heute stattfindenden

Clusterkonferenz Gesundheitswirtschaft, die wie bereits im vorigen Jahr als online veranstaltet wird.

„Dass die Gesundheitswirtschaft ein Innovationstreiber für Spitzentechnologien

ist, zeigt sich am Beispiel der Pharmaindustrie, die in Deutschland den ersten

Platz bei den internen Forschungsaufwendungen belegt. Unser Ziel ist es, die

Hauptstadtregion zu einem führenden Innovationsraum der Gesundheitswirtschaft

in Europa zu entwickeln. Dafür müssen insbesondere die Potenziale der

Digitalisierung noch stärker gefördert und genutzt werden“, ergänzte der

Minister.

Die Konferenz steht unter dem Motto „Vom ländlichen Raum bis zur Metropole –

Die Gesundheitswirtschaft der Hauptstadtregion“. Zentrales Thema sind die

demografischen und strukturellen Wandlungsprozesse vieler ländlicher Regionen

in Brandenburg, die im medizinisch-pflegerischen Bereich unter anderem mit

neuen Mobilitäts- und Logistiklösungen bewältigt werden sollen. Darüber hinaus

werden bei der Tagung neben der digitalen Transformation der Branche Fragen der

Medizintechnik, Diagnostik und Arzneimittelindustrie behandelt.

Minister Steinbach betonte: „Das Gesundheitscluster hatte und hat bei der

Pandemiebewältigung einen besonderen Stellenwert. In beeindruckendem Tempo

wurden konkrete Lösungen auf drängende Fragen gefunden und damit in vielen

Fällen Leben gerettet. Umso dringender stehen wir in allen Branchen der

Gesundheitswirtschaft vor der Herausforderung, Arbeitskräfte zu finden, zu

qualifizieren und in ihren jeweiligen Berufen zu halten. Dafür müssen wir

gemeinsam Menschen für die Tätigkeit in der Gesundheitswirtschaft begeistern,

Unternehmen unterstützen, um Fachkräfte zu gewinnen und den Dialog zwischen

Ausbildungseinrichtungen, Sozialpartnern und Unternehmen in der

Gesundheitswirtschaft fördern.“ Mit rund 380.000 Beschäftigten in über 21.000

Unternehmen habe sich die Gesundheitswirtschaft der Hauptstadtregion dabei als

wirtschaftlicher Stabilisator in der Krise erwiesen. Im Jahr Pandemie-Jahr 2020

konnte sie im Unterschied zu anderen Wirtschaftsbereichen ein Umsatzwachstum

von 6,7 Prozent verzeichnen.

„Ein besonderes Anliegen ist mir, allen Akteuren in der Gesundheitsversorgung

und in der Gesundheitswirtschaft für das in den vergangenen 20 Monaten

Geleistete meinen Dank auszusprechen. Dies gilt für alle Gesundheitsfachberufe,

nicht nur für Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerinnen und Pfleger“, fügte der

Minister hinzu. Abschließend rief er zur Unterstützung im Kampf gegen die

Pandemie erneut dazu auf, Erst- und Auffrischungsimpfungen in Anspruch zu

nehmen.

Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie, 02.12.2021