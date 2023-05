Gewählte Zeit, flexibler Ort

Springerpool bringt zusätzliche Fachkräfte für die Pflege am Klinikum Karlsruhe (Pressenachricht).

Vor zwei Jahren hat das Städtische Klinikum Karlsruhe seine so genannten Ad-hoc-Teams in der Pflege eingeführt. In diesen Springerpools kommen Beschäftigte zu ihren Wunscharbeitszeiten auf unterschiedlichen Stationen zum Einsatz. Sie können so zum einen ihr Berufs- und Privatleben optimal verknüpfen

und helfen zum anderen, kurzfristige Personalausfälle zu kompensieren. Inzwischen sind gut 50 Pflegefachkräfte über die Ad-hoc-Teams auf den

somatischen Stationen und den Intensivstationen im Einsatz. Deshalb wurde das

Erfolgsmodell jüngst in Form eines eigenen Pools auf die Kinderklinik

ausgeweitet.

Seit sie an die Ad-hoc-Teams angeschlossen sind, ist der Druck auf den

Stationen, spontan für erkrankte Kollegen einspringen zu müssen, spürbar

gesunken. Denn bevor Mitarbeitende aus dem Frei geholt werden, kontaktieren die

Führungskräfte nun erst einmal das Ad-hoc-Team. „Die Bereichsleitungen melden

uns zurück, dass die Anrufe zuhause mit der Bitte ‚Kannst du morgen?‘ deutlich

zurückgegangen sind“, freut sich Tim Wirth, Leiter der Ad-hoc-Teams. „Das

zeigt: unser Konzept wirkt!“

Quelle: Pressenachricht, 22.05.2023