Großinvestition an Zentralklinik Bad Berka (Pressemitteilung).

An der Zentralklinik haben die Arbeiten zum Bau der neuen internistischen Intensivstation (ITS) begonnen. In den kommenden 12 Monaten entsteht im OP Gebäude eine dritte hochmoderne ITS. Die 16-Betten-Station wurde ausschließlich mit Ein- und Zwei-Bett-Zimmern geplant. Rund 5,5 Mio. € kostet die Investition.

Von dem innovativen Gestaltungskonzept profitieren Patienten, Pflegekräfte und

Ärzte. Es beinhaltet u. a. festinstallierte Hilfsmittel zur Entlastung der

Kolleginnen und Kollegen der Pflege, besonderen Schallschutz, Lichtkonzepte für

einen die Heilung unterstützenden Tag/Nacht-Rhythmus, sowie gestalterische und

innenarchitektonische Neuerungen für eine angenehmere Atmosphäre.

„Wir investieren damit in eine bessere Versorgung für Patienten mit

lebensbedrohlichen Erkrankungen der inneren Organe, wie z. B. Herzinfarkt,

Lungenentzündung, Blutvergiftung oder auch Nierenversagen. Als Herzzentrum und

Spezialklinik für pneumologische Erkrankungen stehen wir damit auch für eine

qualitative Weiterentwicklung der Spitzenmedizin in Bad Berka. Vor dem

Hintergrund der Pandemiesituation und den Auswirkungen auch auf Kliniken wie

unsere, die als Level-1-Krankenhaus viele Patienten versorgt haben, bin ich

stolz, dass wir nun – trotz allem – mit dem Bau beginnen konnten“, so

Geschäftsführer Robert Koch.

Nach den Abrissarbeiten in der „alten“ ITS-Station wird die Materialversorgung

und -entsorgung nun über ein an der Außenwand des Funktionsgebäudes

angebrachtes Gerüst organisiert. Der laufende Betrieb in den OP-Sälen und den

beiden anderen Intensivstationen wird nicht beeinträchtigt.

Mit der Fertigstellung wird im März 2022 gerechnet. „Wir freuen uns sehr über

den Baustart. Damit werden die Möglichkeiten in unserem interdisziplinären

Zentrum für Intensivmedizin deutlich erweitert. Für Patienten bedeutet unsere

neue internistische ITS, dass fachärztliche Internistische Kompetenz

unmittelbar vor Ort ist, bedside-Diagnostik ohne Zeitverzug eingesetzt werden

kann, wie z. B. die Herzultraschall-Diagnostik. Das Spektrum erstreckt sich von

der einfachen Monitorüberwachung bis zum maschinellen Ersatz ganzer

Organsysteme. Für Patienten mit Abwehrschwäche oder mit multiresistenten

Erregern werden spezielle Isolationszimmer eingerichtet“, erklären Prof. Harald

Lapp, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin,

Dr. Michael Weber, Chefarzt der Klinik für Pneumologie und PD Dr. Torsten

Schreiber, Chefarzt der Abteilung Intensiv- und Notfallmedizin.

Mit fest Installierten Hilfsmitteln für die Pflege sowie arbeitserleichternden

Aufbewahrungskonzepten verbessern sich auch die Arbeitsbedingungen der

Pflegekräfte. „Die Arbeit hier bietet ein neues Spektrum für Spitzenpflege. Ich

freue mich für unsere Schwestern und Pfleger und auch für Kolleginnen und

Kollegen, die hier arbeiten möchten, sehr darüber, dass das Konzept auch

durchgängig aus Pflegesicht mitkonzipiert wurde und somit ein körperlich sehr

viel leichteres Arbeiten ermöglicht“, so Pflegedirektorin Christiane Jähnert.

Quelle: Pressemitteilung, 23.03.2021