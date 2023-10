Gründung der Diakoneo Gemeinschaft Neuendettelsau (Pressemitteilung).

Die Diakonischen Gemeinschaften in Neuendettelsau machen sich auf einen gemeinsamen Weg in die Zukunft. Bei der Gründungssitzung freuen sich Rektor Dr. Mathias Hartmann und die Vertreterinnen und Vertreter der drei ehemaligen Diakonischen Gemeinschaften über die neue Diakoneo Gemeinschaft. (2. Reihe v.l.n.r.: Dr. Mathias Hartmann,

Sr. Erna Biewald, Sr. Roswitha Buff, Elfriede Töpfer, Sr. Ruth Gänstaller, Bodo

Steinheimer, Sr. Jutta Porep, Dr. Peter Munzert; in der 1. Reihe: Bruder Dieter

Arnold) © Lukas Herbert/Diakoneo

Die Neuendettelsauer Diakonissengemeinschaft, die Diakonische Schwestern- und

Brüderschaft sowie die Gemeinschaft der Mitarbeitenden im Diakonat haben sich

zur Diakoneo Gemeinschaft Neuendettelsau zusammengeschlossen.

Binnen eines Jahres erarbeitete der aus Vertretern aller drei Gemeinschaften

bestehende „Arbeitskreis Zukunft der Gemeinschaften“ ein zukunftsweisendes

Konzept und tragfähige Strukturen. Anfang Oktober 2020 war es nun soweit, dass

die neue Diakoneo Gemeinschaft Neuendettelsau in einer Sitzung des

Arbeitskreises offiziell gegründet werden konnte. „Ich freue mich sehr, dass

dieser für Diakoneo wirklich historische Schritt gelungen ist, und wünsche der

neuen Gemeinschaft eine gute Zukunft.“ sagte Rektor Dr. Hartmann, der

Vorstandsvorsitzende von Diakoneo. Am 23. Oktober hat das Kuratorium der

Diakoneo KdöR der Gründung der neuen Gemeinschaft zugestimmt, die zukünftig von

einem Rat geleitet wird, der aus jeweils drei Mitgliedern der bisherigen

Gemeinschaften besteht. Dieser Rat wird übergangsweise von Rektor Dr. Mathias

Hartmann geleitet, bis die neue Leitung der Diakoneo Gemeinschaft durch den Rat

berufen ist. Seit kurzem läuft dafür ein Auswahlverfahren. Bis zum

Dienstantritt der neuen Leitung sind Schwester Erna Biewald, die bisherige

Oberin der Diakonissen, und Schwester Roswitha Buff, die bisherige Leitung der

Diakonischen Schwestern- und Brüderschaft in beratender Funktion Mitglieder des

Übergangsrats. Danach treten sie im kommenden Frühjahr in den Ruhestand.

Unterschiedliche Wurzeln und doch die gleiche Intention

„Alle drei Gemeinschaften haben die Aufgabe, das diakonische Profil der Arbeit

bei Diakoneo zu prägen und mitzugestalten“, betonte Dr. Mathias Hartmann, auch

wenn die jeweiligen Wurzeln unterschiedlich seien. Die Diakonissengemeinschaft

besteht bereits seit der Gründung der Diakonissenanstalt Neuendettelsau im Jahr

1854. Die fast genauso alte Brüderschaft und die Anfang des 20. Jahrhunderts

gegründete Schwesternschaft schlossen sich im Jahr 1995 zur Diakonischen

Schwestern- und Brüderschaft zusammen. Die Gemeinschaft der Mitarbeitenden im

Diakonat wurde 1999 als Ergänzung zu den historischen Gemeinschaften neu

gegründet. Die neue Diakoneo Gemeinschaft Neuendettelsau hat etwa 350

Mitglieder, von denen die meisten bei Diakoneo arbeiten oder gearbeitet haben.

Quelle: Pressemitteilung, 30.10.2020