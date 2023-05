Hamburger Gesundheitspersonal stark zunehmend

Starker Anstieg beim Gesundheitspersonal in Hamburg (Statistikamt Nord).

Am Jahresende 2021 waren in Hamburg rund 155 900 Beschäftigte im Gesundheitswesen tätig. Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie war dies im Vergleich zum Vorjahr mit knapp 5 000 Personen ein Zuwachs von 3,3 Prozent und lag leicht über dem Bundesdurchschnitt von plus 2,9 Prozent. Der Anstieg fiel

damit deutlich stärker aus als im ersten Pandemiejahr (2020: plus 1,8 Prozent),

so das Statistikamt Nord.

Insbesondere das zur Pandemiebekämpfung eingesetzte Personal in

Corona-Testzentren, wel­ches in den sonstigen Einrichtungen des

Gesundheitswesens (plus 1 100 Beschäftigte) erfasst wird, das Personal in

Arztpraxen (plus 900 Beschäftigte) sowie das Personal im Rettungsdienst (plus

900 Beschäftigte) war für den Anstieg verantwortlich.

Der Frauenanteil im Hamburger Gesundheitswesen lag Ende 2021 bei 70,0 Prozent

und damit unter dem Bundesdurchschnitt von 75,0 Prozent. Am höchsten war der

Anteil der weiblichen Beschäftigten in Zahnarztpraxen (80,3 Prozent).

Die größten Arbeitgeber im Hamburger Gesundheitswesen waren die Krankenhäuser

mit 35 800 Beschäftigten. Das entspricht einem Anteil von 23,0 Prozent aller im

Gesundheitswesen tätigen Personen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es im Bereich

der Krankenhäuser einen abso­luten Zuwachs von gut 300 Beschäftigten, was einem

Anstieg um 0,8 Prozent entspricht. Damit fiel der Zuwachs in diesem Bereich

deutlich geringer aus als im ersten Pandemiejahr. Von 2019 auf 2020 gab es in

den Krankenhäusern einen Zuwachs um 1 100 Beschäftigte (plus 3,1 Pro­zent).

Hinweise:

Unter „Beschäftigte“ bzw. „Gesundheitspersonal“ werden hier

Beschäftigungsverhältnisse ver­standen, Mehrfachzählungen sind möglich. Das

„Gesundheitswesen“ ist gem. Definition gemäß System of Health Accounts (SHA)

definiert und nicht identisch mit Abteilung 86 „Gesundheits­wesen“ der

aktuellen Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2008. Diese Ergebnisse werden von

der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG

GGRdL), in der die Statistikämter der Länder und das Statistische Bundesamt

vertreten sind, veröffentlicht. Weitere Informationen können auf der

Internetseite der AG GGRdL unter www.ggrdl.de (Externer Link) abge­rufen

werden. Die Arbeitsgruppe bietet auch einen Newsletter (Externer Link) an.

Quelle: Statistikamt Nord, 16.05.2023