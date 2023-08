Handreichung: Beurteilung von Arbeitsverträgen, Tarifangeboten / Zusatzleistungen (DBfK, PDF, 201 kB).

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) veröffentlicht eine Handreichung mit praktischen Tipps für die Bewertung von Elementen des Arbeitsvertrags. Grundlage ist die Arbeit einer DBfK-Expertengruppe, die sich über längere Zeit intensiv mit den verschiedenen Facetten rund um das Thema Arbeits- und

Tarifverträge beschäftigt hat. Arbeitszeit, Entgelt, Sonderformen des Entgelts,

Zulagen, geldwerte Vorteile, Urlaub, sonstige Regelungen – es gibt viele

Aspekte, die kritisch geprüft werden sollten, bevor man einen Arbeitsvertrag

unterschreibt. Kurzfristige Anreize blenden manchmal und verstellen die Sicht

auf die Bedingungen, die man längerfristig eingeht. „Wir haben in der Pflege

inzwischen einen Arbeitnehmermarkt und es lohnt sich, gut informiert zu

verhandeln. Mit schlechter Bezahlung guter Arbeit braucht sich in der

professionellen Pflege niemand mehr abspeisen zu lassen“, erklärt

DBfK-Sprecherin Johanna Knüppel.

Die kurze Handreichung „Beurteilung von Arbeitsverträgen,

Tarifangeboten/Zusatzleistungen“ kann als Checkliste dienen und zur Bewertung

eines bestehenden oder künftigen Vertrags bzw. einer Vereinbarung verwendet

werden. Sie richtet sich sowohl an die Arbeitnehmer- wie an die

Arbeitgeberseite in den unterschiedlichen pflegerischen Versorgungsbereichen.

Das Papier zum Download: Beurteilung von Arbeitsverträgen,

Tarifangeboten/Zusatzleistungen

Quelle: DBfK, 17.10.2019