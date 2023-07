Heil- und Hilfsmittelreport 2018 Barmer

BARMER Heil- und Hilfsmittelreport 2018: Ausgaben für Physio- und Ergotherapie variieren stark (Download, PDF, 7,7 MB).

Bei den Ausgaben für Physiotherapie gibt es massive regionale Unterschiede. Während sich die Therapiekosten je BARMER-Versicherten im Jahr 2017 in Bremen auf 54,74 Euro beliefen, waren sie in Berlin mit 89,45 Euro um 63 Prozent höher. Bundesweit betrugen die Kosten

je BARMER-Versicherten 68,33 Euro. Das geht aus dem BARMER-Heil- und Hilfsmittelreport 2018 hervor. „Die unterschiedlich hohen Ausgaben für die Physiotherapie sind rein medizinisch nicht erklärbar. Das unterschiedliche Verordnungsverhalten der Ärztinnen und

Ärzte oder verschiedenartige Angebotsstrukturen könnten eine zentrale Rolle

spielen“, sagt Prof. Dr. Christoph Straub, Vorstandvorsitzender der BARMER. Nun

seien weitere Analysen erforderlich, um die Ursachen der Kostendifferenzen bei

Krankengymnastik, Lymphdrainagen und Massagen näher zu beleuchten. Dies sei

auch deshalb erforderlich, da rund Dreiviertel aller Heilmittelkosten auf die

Physiotherapie entfielen.

Steigende Ausgaben für Heil- und Hilfsmittel

Laut dem Report der BARMER wuchsen die gesamten Aufwendungen für die Heilmittel

Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Podologie in den Jahren 2015 bis

2017 um sechs Prozent auf zuletzt 855 Millionen Euro. Bei Hilfsmitteln wie

Rollstühlen, Krankenbetten oder Atemgeräten war der Zuwachs noch deutlich

stärker. Hier bedeutet der Anstieg auf 1,05 Milliarden Euro im Jahr 2017 ein

Plus von 12,1 Prozent seit dem Jahr 2015. „Auch in Zukunft werden die Kosten

bei der Heil- und Hilfsmittelversorgung weiter ansteigen. Bereits für das Jahr

2018 hatten die Ersatzkassen Preissteigerungen von über 15 Prozent vereinbart.

Durch die geplanten Gesetzesänderungen werden die Ausgaben allein bei den

Heilmitteln wiederum im dreistelligen Millionenbereich anwachsen“, sagt Straub.

So sehe das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) vor, die Vergütungen

für Therapeuten im Heilmittelbereich auf dem bundesweit höchsten Niveau zu

vereinheitlichen. Hinzu komme die mit dem TSVG gleichfalls geplante dauerhafte

Loslösung der Therapeutenvergütungen von der sogenannten Grundlohnsteigerung.

Dieses Prinzip soll eigentlich dafür sorgen, dass Leistungsausgaben in der

gesetzlichen Krankenversicherung nicht schneller steigen als die Löhne und

Gehälter. „Die Zukunft wird zeigen, ob die Vergütungserhöhungen der

Vergangenheit sowie die gesetzlich geplanten Anhebungen zu steigenden

Arbeitsentgelten der angestellten Therapeuten führen. Nur so würden sie dem von

den Leistungserbringern beklagten Fachkräftemangel entgegenwirken“, sagt

Straub. Damit könnten dann auch die Patientinnen und Patienten von den

Mehrausgaben der Kassen profitieren.

Ergotherapie-Kosten variieren um mehr als 100 Prozent je nach Region

Wie aus dem BARMER-Report hervorgeht, steigt der Bedarf an Heil- und

Hilfsmitteln generell mit dem Lebensalter stetig an. Der entgegengesetzte Trend

zeigt sich jedoch bei der Ergotherapie. Hier bekommen fünf- bis neunjährige

Jungen mit Abstand die meisten Leistungen. Im Jahr 2017 traf dies auf 9,31

Prozent der Jungen und 3,84 Prozent der gleichaltrigen Mädchen zu, die bei der

BARMER versichert waren. „Die Ergotherapie hilft offenbar, Defizite in der

kindlichen Entwicklung auszugleichen, die bei Jungen besonders ausgeprägt

sind“, so Straub. Warum vor allem Jungen ergotherapeutische Leistungen

erhielten, sei ebenso eine Frage für weitere Analysen wie die regionalen

Kostenunterschiede. So variieren die Ergotherapie-Ausgaben laut Report je

BARMER-Versicherten zwischen 9,02 Euro in Bremen und 19,14 Euro in Sachsen. Das

entspricht einem Unterschied um 112 Prozent.

Quelle: Pressemitteilung, 16.01.2019