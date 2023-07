Helios investiert mehr als 50 Millionen Euro in Kasseler Kliniken (Pressemitteilung).

Helios wird in den kommenden Jahren 51,5 Millionen Euro in die umfangreiche Modernisierung der ehemaligen DRK-Kliniken Nordhessen investieren. Im Inneren der ausdrucksstarken Backsteinbauten sollen leistungsstärkere und wettbewerbsfähigere Kliniken entstehen. 34 Millionen Euro bringt Helios aus eigenen

Mitteln in die Helios Kliniken Kassel ein, hinzu kommen 17,5 Millionen Euro pauschale öffentliche Fördermittel. Laufende Investitionen in Wartung und Instandhaltung erfolgen unabhängig davon und zusätzlich zur Summe der

Gesamtmodernisierung. Die Planungen sehen Folgendes vor.

Allein 32 Millionen Euro fließen in die Sanierung der Gebäude, vor allem in die

Modernisierung von Bettenstationen, Intensivstation, Notaufnahme und

Operationssälen sowie in den Brandschutz. Dabei soll Bestehendes angemessen in

das Neue integriert werden: „Unser Ziel ist es, nach außen das stimmungsvolle

historische Äußere der Gebäude zu wahren und zugleich in deren Inneren moderne

Medizin und Pflege auf aktuellem Stand und qualitativ höchstem Niveau

anzubieten“, betont Regionalgeschäftsführer Robert Möller. „Gerade die

Verbindung von Einst und Jetzt machen den besonderen Reiz der neuen Helios

Kliniken Kassel aus.“

Mit 5 Millionen Euro sollen unter anderem das Herzkatheterlabor erweitert und

die Zentralsterilisation auf den neuesten Stand gebracht werden. Für die

Bereiche Küche und Trinkwasserversorgung sind 4,4 Millionen Euro vorgesehen.

Mehr als 10 Millionen investiert Helios in den ambulanten Bereich am Standort

Kaufungen. Hier wird unter anderem ein ambulantes Operationszentrum entstehen.

Weitere Mittel fließen in die Sanierung bestehender Strukturen. Mit Hochdruck

werden derzeit die Baupläne erstellt. Baubeginn wird im Jahr 2022 sein.

Unter dem Dach der Helios Kliniken Kassel wird der Schwerpunkt in Kaufungen

künftig auf der ambulanten Versorgung inklusive ambulanter

Operationskapazitäten liegen, während komplexere Behandlungen in Wehlheiden

erfolgen. Das eng kooperierende Helios Klinikum Warburg in NRW fokussiert sich

auf mittelschwere und einfachere Eingriffe.

Die Medizinische Regionalgeschäftsführerin Dr. Ulrike Heesemann weist in diesem

Zusammenhang auf die generelle Bedeutung der standortübergreifenden

Zusammenarbeit bei Helios hin: „Unsere Kliniken sind in unserer Region und

darüber hinaus eng vernetzt. Egal, in welche Helios Klinik sich Patienten zur

Behandlung begeben – ihnen steht das gesamte Wissen aller Helios Spezialisten

zur Verfügung.“

Auch wenn die Modernisierungsmaßnahmen erst am Anfang stehen, ist doch bereits

eine positive Stimmung in den Häusern zu spüren. „Die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter nehmen die neuen Impulse von Helios gut an“, bestätigt die

Geschäftsführerin der Kasseler Kliniken, Claudia Nehrig.

Quelle: Pressemitteilung, 10.11.2021