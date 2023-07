Helios Klinikum Pforzheim einigt sich mit Verdi im Tarifstreit

Helios Klinikum Pforzheim und Verdi: Verhandlungsergebnis im Tarifstreit erzielt (Verdi).

Am gestrigen Abend hat ver.di in Pforzheim in der sechsten Verhandlungsrunde ein Verhandlungsergebnis im Tarifkonflikt für die rund 1.000 nichtärztlichen Beschäftigten des Helios Klinikums erzielt. Mit den nun vereinbarten Tabellensteigerungen von insgesamt 350 Euro wurde ein vor allem für die unteren

Vergütungsgruppen guter Kompromiss erreicht: So erhalten Beschäftigte in der Sterilisation knapp 13 Prozent mehr, eine examinierte Pflegekraft auf

Normalstation im Schnitt 10 Prozent. Auszubildende werden eine

Vergütungserhöhung von insgesamt 120 Euro erhalten. Dazu kommen

Inflationsausgleichzahlungen von insgesamt 2.400 Euro, für Auszubildende sind

es 1.000 Euro, die bis einschließlich Juni 2023 netto ausgezahlt werden, und

damit die akuten Belastungen für die Beschäftigten durch drohende Nachzahlungen

und Preissteigerungen ausgleichen können.

Yvonne Baumann, ver.di Verhandlungsführerin: „Die Beschäftigten haben mit

insgesamt sechs Streiktagen, zum Teil verbunden mit Stationsschließungen, sich

dieses Ergebnis erkämpft. Neben den finanziellen Verbesserungen haben wir

endlich auch bestehende Defizite zum öffentlichen Dienst beseitigen können. So

werden künftig die belastenden Arbeitszeiten in Schicht- und Wechselschicht mit

zusätzlichen freien Tagen ausgeglichen. Zudem wird es ab 2024 auch endlich

einen Zuschlag für das Arbeiten an Samstagen von 20 Prozent geben.“

[...]

Quelle: Verdi, 16.02.2023