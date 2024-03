Helios Klinikum und Verdi einigen sich auf neuen Tarifabschluss (Pressemitteilung).

Das Helios Klinikum Pforzheim hat gemeinsam mit den Vertretern von ver.di einen Tarifabschluss mit einer Laufzeit bis zum 30.09.2022 erzielt. Klinikgeschäftsführer David Assmann zum Tarifabschluss: „Wir sind der Auffassung, dass wir mit einer überarbeiteten Entgeltordnung und darüberhinausgehenden linearen Entgeltsteigerungen für die Mitarbeiter unserer

Klinik eine attraktive Gesamtvergütung erzielt haben. Unser Ziel, eine faire

Eingruppierung unserer Mitarbeiter zu schaffen, haben wir gemeinsam erreicht.

Das Klinikum steht auch 2021 weiterhin vor großen Herausforderungen. Unser Ziel

war, einen realistischen Weg hin zu einer auch finanziellen Wertschätzung

unserer Mitarbeiter zu finden, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung des

Klinikums im Blick zu behalten.“

Das Klinikum der Goldstadt Pforzheim ist ein leistungsfähiges und modernes

Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 500 Planbetten. Hinzu kommt eine

Privatklinik mit 18 Planbetten. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Ruprecht-

Karls-Universität Heidelberg verfügt das Helios Klinikum Pforzheim über 15

Kliniken, zwei medizinische Institute und ist mit hochmodernen medizinischen

Geräten ausgestattet. Etwa 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen

täglich

dafür, dass unsere Patientinnen und Patienten medizinisch kompetent und

sorgfältig sowie nach dem aktuellen Stand der Medizin rund um die Uhr versorgt

und betreut werden. Jährlich werden knapp 21.000 Patienten stationär und rund

55.000 ambulant versorgt. In der Klinik für Geburtshilfe erblicken pro Jahr

knapp 1.600 Babys das Licht der Welt.

Quelle: Pressemitteilung, 10.02.2021