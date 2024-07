Helios Konzern möchte direkte und indirekte CO2-Emissionen (Scope 1 und 2) halbieren (Medienmitteilung, PDF 5,6 MB).

Beim Thema Nachhaltigkeit möchte Helios Taktgeber im deutschen Gesundheitswesen werden: Bis 2030 will Deutschlands größter Krankenhausbetreiber seine direkten und indirekten CO2-Emissionen (Scope 1 und 2)

halbieren. Das entspricht im Vergleich zum Jahr 2021 einer Ersparnis von rund 100.000 Tonnen CO2. Dies ist erklärte Zielsetzung im aktuell veröffentlichten Helios Nachhaltigkeitsbericht

2021. Zudem will das Unternehmen im Jahr 2040 gemeinsam mit den anderen

Unternehmensbereichen des Mutterkonzerns Fresenius Klimaneutralität erreicht

haben.

Nie zuvor war die Dringlichkeit für nachhaltiges Handeln so offensichtlich wie

heute. Nie zuvor war die Verantwortung für Politik, Wirtschaft und für jede

Einzelne und jeden Einzelnen so groß, die Klimawende anzugehen und dabei keine

Zeit mehr zu verlieren,“ so Robert Möller, CEO von Helios Deutschland.

Robert Möller, Helios CEO

Der Nachhaltigkeitsbericht zeigt, dass Helios hier wichtige Schritte

vorangekommen ist: Trotz des gestiegenen Energieverbrauchs im Berichtsjahr

gelang es Helios, seine CO2-Emissionen, aber auch seinen Wasser- und

Abfallverbrauch zu verringern. Grund für den erhöhten Energiebedarf waren die

Hygieneanforderungen während der Corona-Pandemie: Um die Virenlast in den

Kliniken niedrig zu halten, hat Helios die Lüftungsanlagen durchgehend in

Volllast laufen lassen.

Den Anteil erneuerbarer Energien an seiner Energieversorgung möchte Helios

sukzessive weiter erhöhen, zum Beispiel durch die Installation von

Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung an seinen Standorten. Ab 2022

bezieht Helios seinen Fremdstrom zu 100 Prozent aus Grünstrom-Mengen.

An 52 von 89 Standorten hat Helios 80 Blockheizkraftwerke installiert. Durch

deren besonders effektive Nutzung von Brennstoff lässt sich der Energiebedarf

senken. Blockheizkraftwerke sorgen außerdem dafür, dass das Unternehmen derzeit

rund 20 Prozent seines Strombedarfs durch Eigenerzeugung sicherstellen kann. An

sieben Standorten wurden im Jahr 2021 insgesamt neun neue Blockheizkraftwerke

installiert; weitere Installationen für 2022 sind in Planung.

Diese und weitere Informationen sind im Helios Nachhaltigkeitsbericht 2021

enthalten. Er bietet ein breites Spektrum an Zahlen, Daten und Fakten zu den

Fokusthemen Umwelt, Mitarbeiter:innen, Patient:innen und Compliance. Ebenso wie

die beiden vorangegangenen Berichte wurde er in Anlehnung an die GRI-Standards

der Global Reporting Initiative erstellt. Neu ist im dritten Helios

Nachhaltigkeitsbericht das Thema „Geschlechterspezifische Medizin und

Forschung“. In diesem Kontext führte das Unternehmen beispielsweise eine Studie

zu geschlechts- und altersspezifischen Nebenwirkungen von COVID-19 Impfstoffen

durch.

Der Helios Nachhaltigkeitsbericht ist online als PDF verfügbar.

Quelle: Medienmitteilung, 30.06.2022