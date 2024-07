Helios und Verdi einigen sich auf neue Entgeltordnung (Pressemitteilung).

Rückwirkend zum 1. Januar 2022 werden die Entgelttabellen im Konzerntarifvertrag (TV Helios) vereinheitlicht. Die Neuordnung betrifft 21.500 Mitarbeitende im nicht-ärztlichen Bereich in 35 Helios Kliniken. Die Entgeltordnung orientiert sich am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), ist aber

noch individueller auf die Gegebenheiten der Helios Kliniken zugeschnitten.

Aus elf Tabellen mach ein System: Die Eingruppierungen für Mitarbeitende in

Pflege, sozialen sowie medizinischen Berufen und der Verwaltung werden im TV

Helios künftig einfacher. Alle 35 betroffenen Kliniken arbeiten dann nach den

gleichen Tarif-Grundsätzen. Werden die bereits im TV Helios bestehenden Zulagen

wie etwa in der Pflege eingerechnet, übersteigt das neue System teilweise das

TVöD-Niveau. Einrichtungen, die nicht unter den TV Helios fallen, sind an

eigene Haustarifverträge gebunden.

„Nach einem halben Jahr Verhandlungen in konstruktiver Atmosphäre haben wir mit

Verdi einen großen Erfolg erzielt. Mit der neuen aktualisierten Entgeltordnung

wird unsere Bezahlung für viele noch attraktiver. Das bringt uns auch im

Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter weiter voran. Jetzt geht es in den

nächsten Wochen an die konkrete technische Umsetzung vor Ort.“

Corinna Glenz, Geschäftsführerin Personal (CHRO) Helios

Das ändert sich: Konkrete Beispiele

Besonders in den Einstiegsstufen gibt es mit der neuen einheitlichen

Entgelttabelle mehr Gehalt. Pflegekräfte in der Onkologie, der Geriatrie oder

auf der Intensivstation, deren Tätigkeit sich aufgrund besonderer Schwere

abhebt, werden beispielsweise höhergruppiert. Gleiches gilt auch für besondere

Pflegetätigkeiten mit erforderlicher Qualifikation, etwa für Wundmanager,

Painnurse, Stroke Nurse und Breastnurse. Zudem profitieren Praxisanleiter

künftig von einer tariflichen Zulage.

Quelle: Pressemitteilung, 10.02.2022