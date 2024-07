Hessens Krankenhäuser bauen in der Pandemie Arztstellen ab (Marburger Bund).

Während die Ärztinnen und Ärzte in Hessens Krankenhäusern mit vollem Einsatz seit zwei Jahren die Pandemie bekämpfen, bauen Klinikträger klammheimlich Arztstellen ab. Dies zeigt eine Umfrage des Marburger Bundes Hessen, an der etwas mehr als 1.000 hessische Krankenhausärztinnen und -ärzte teilgenommen haben. Dabei gab etwas mehr als die

Hälfte der Befragten an, dass im Jahr 2021 an ihrer Klinik Stellen abgebaut wurden bzw. dies angekündigt sei. Überwiegend werden offene Stellen nicht wieder besetzt. Als Folge hat sich die enorme

Arbeitsbelastung weiter erhöht. Rund 80 % der Befragten halten die ärztliche

Personalausstattung für nicht ausreichend, um eine gute Patientenversorgung zu

gewährleisten.

Schon jetzt beklagen sowohl Patientinnen und Patienten als auch Ärztinnen und

Ärzte, dass zu wenig Zeit für die individuelle Behandlung und Betreuung zu

Verfügung steht. Mit Stellenabbau und unattraktiven Arbeitsbedingungen

wiederholen Hessens Krankenhäuser im ärztlichen Bereich die Fehler, die zum

aktuellen Pflegemangel geführt haben. So planen mehr als 36 % der Befragten die

so genannte „Flucht in die Teilzeit“, 33 Prozent planen sogar den Arbeitsplatz

Krankenhaus ganz zu verlassen. Die Ursachen werden hierfür klar benannt. Der

weit überwiegende Teil von ihnen empfindet die Arbeitsbelastung als zu hoch.

„Das sind für uns alarmierende Zahlen, denn der Stellenabbau und die Flucht der

Ärztinnen und Ärzte aus dem Krankenhaus bedrohen nicht nur akut, sondern auch

langfristig die Patientenversorgung“, sagt Dr. Christian Schwark,

Landesverbandsvorsitzender des MB Hessen.

Hessens Krankenhäuser kommen bei ihren Ärztinnen und Ärzten aber nicht nur

deshalb schlecht weg. Der weit überwiegende Teil der Befragten gab an, dass

ihre Krankenhausleitung am meisten Wert auf die wirtschaftliche Situation des

Krankenhauses legt, nur rund 16 % sehen dies bei der guten medizinischen

Versorgung der Patientinnen und Patienten. Gerade einmal 5 % sind der Meinung,

dass sich ihre Krankenhausleitung ausreichend um die Attraktivität des

ärztlichen Arbeitsplatzes im Krankenhaus bemüht.

Quelle: Marburger Bund, 21.01.2022