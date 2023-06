Hessische Gesundheitswirtschaft 2022 um 0,3 Prozent gewachsen

468.100 Erwerbstätige arbeiteten 2022 in der hessischen Gesundheitswirtschaft (Landesstatistikamt Hessen).

Die hessische Gesundheitswirtschaft ist im Jahr 2022 preisbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das war geringer als das gesamtwirtschaftliche Wachstum in Hessen (plus 1,6 Prozent). Die Zahl der Erwerbstätigen in der Gesundheitswirtschaft stieg um 0,6 Prozent bzw. 3 000

Personen an.

Die nominale Bruttowertschöpfung der hessischen Gesundheitswirtschaft, das

heißt der Wert aller in diesem Wirtschaftsbereich produzierten Waren und

Dienstleistungen ohne Preisbereinigung, belief sich im Jahr 2022 auf 33,1

Milliarden Euro. Das waren 11,3 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung in

Hessen. Wie das Hessische Statistische Landesamt mitteilt, legte die hessische

Gesundheitswirtschaft im Jahr 2022 preisbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem

Vorjahr zu. Das war geringer als das gesamtwirtschaftliche Wachstum in Hessen

(plus 1,6 Prozent). Von 2015 bis 2022 erhöhte sich die Bruttowertschöpfung in

der Gesundheitswirtschaft preisbereinigt um 16,8 Prozent. Damit lag die

positive Entwicklung in Hessen über dem Durchschnitt aller Bundesländer (plus

15,2 Prozent).

Erwerbstätigkeit und Arbeitsproduktivität

Im Jahr 2022 arbeiteten 468 100 Erwerbstätige in der hessischen

Gesundheitswirtschaft. Das waren 13,2 Prozent aller Erwerbstätigen in Hessen.

Gegenüber 2021 erhöhte sich die Erwerbstätigenzahl in der Gesundheitswirtschaft

um rund 3 000 Personen bzw. 0,6 Prozent. Die Gesundheitswirtschaft wies auch in

den Jahren zuvor eine dynamische Beschäftigungsentwicklung auf: So stieg die

Erwerbstätigkeit in diesem Bereich im Zeitraum 2015 bis 2022 um 14,0 Prozent,

während die Gesamtwirtschaft Hessens lediglich ein Plus der Erwerbstätigenzahl

von 6,3 Prozent verzeichnen konnte.

Jede erwerbstätige Person in der hessischen Gesundheitswirtschaft trug

durchschnittlich 70 730 Euro zur Bruttowertschöpfung bei. Das waren 21,5

Prozent mehr als im Länderdurchschnitt (58 200 Euro). Maßgeblich war vor allem

die Pharmaindustrie – diese Branche hat in Hessen ein deutlich höheres Gewicht

als im Bundesdurchschnitt. Bundesweit wiesen nur Rheinland-Pfalz und Berlin

eine höhere Arbeitsproduktivität in der Gesundheitswirtschaft als Hessen auf:

Je erwerbstätige Person lag der Beitrag im Nachbarbundesland bei 82 150 Euro

und in der deutschen Hauptstadt bei 72 440 Euro.

Hinweise

Den Berechnungen liegt eine umfassende Definition der Gesundheitswirtschaft

zugrunde. Erfasst wird nicht nur die Erbringung von

Gesundheitsdienstleistungen, sondern auch die Produktion von und der Handel mit

gesundheitsbezogenen Waren.

Die veröffentlichten Ergebnisse beruhen auf den Berechnungen der

Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“

Öffnet sich in einem neuen Fenster (AG GGRdL).

Mehr Zahlen zur hessischen Entwicklung von Bruttowertschöpfung und

Erwerbstätigkeit in der Gesundheitswirtschaft erhalten Sie in den beiden

Tabellen im Anhang. Weitere Tabellen sowie aktuelle Grafiken zum Themen sind

auf unserer Fachseite.

Quelle: Landesstatistikamt Hessen, 07.06.2023