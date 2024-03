IGES-Studie: Investorengeführte Praxen rechnen höhere Kosten ab

Studie (PDF, 4,6 MB): Versorgungsanalyse zu MVZ im Bereich der KV Bayerns und zum Einfluss von Finanzinvestoren (Kassenärztliche Vereinigung Bayerns).

Finanzinvestoren nehmen immer mehr Einfluss auf das Gesundheitswesen in Deutschland. Um die Folgen des Einflusses von Kapitalinteressen in der vertragsärztlichen Versorgung besser in Zahlen fassen zu können, hat der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) im vergangenen Jahr einen Auftrag

der Vertreterversammlung der KVB umgesetzt und eine Studie beim renommierten IGES Institut in Berlin in Auftrag gegeben. Die Versorgungsanalyse liegt nun vor und kann online in ausführlicher Form und als Zusammenfassung

unter www.kvb.de / Über uns / Gesundheitspolitik heruntergeladen werden.

Kernaussagen: In investorengetragenen Medizinischen Versorgungszentren (iMVZ)

liegen die abgerechneten Honorarvolumina deutlich über denen in anderen

Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Die Zunahme der Zahl an iMVZ verläuft

dynamisch, der Aufkauf von Praxen durch Kapitalinvestoren wird weiter

vorangetrieben. So heißt es dazu in dem IGES-Gutachten wörtlich: "Das vom

Gesetzgeber angestrebte Ziel, den Zugang von Finanzinvestoren in die ambulante

vertragsärztliche Versorgung wirksam zu begrenzen, wird klar verfehlt."

Dazu erklärte der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns – Dr.

Wolfgang Krombholz, Dr. Pedro Schmelz und Dr. Claudia Ritter-Rupp: "Die Politik

kann nicht länger tatenlos zusehen, wie der Einfluss von Kapitalinvestoren auf

unser solidarisches Gesundheitswesen permanent wächst. Die Gesundheit der

Menschen darf nicht zum Spekulationsobjekt werden. Denn diese Entwicklung führt

auch dazu, dass die Freiberuflichkeit massiv in Frage gestellt wird und dass

für jüngere Kolleginnen und Kollegen die Übernahme eines Vertragsarztsitzes

finanziell nicht mehr zu stemmen ist. Wichtig ist, dass klare Vorgaben in Bezug

auf Transparenz der Gesellschafterstruktur, Zulassung und Gestaltung solcher

iMVZ vom Gesetzgeber gemacht werden mit dem Ziel, eine marktbeherrschende

Stellung von iMVZ zu verhindern. Seit vielen Jahren warnen die Ärztinnen und

Ärzte sowie deren Standesorganisationen vor einer solchen Entwicklung. Passiert

ist bislang allerdings viel zu wenig. Das muss sich jetzt ändern, weil konkrete

Zahlen auf dem Tisch liegen."

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) kamen unter der damaligen

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) erstmals in die ambulante

Versorgung und haben seither deutlich an Bedeutung gegenüber Einzel- und

Gemeinschaftspraxen gewonnen. Während MVZ aus Sicht des Vorstands der KVB in

vielen Bereichen eine sinnvolle Ergänzung des Versorgungsgeschehens darstellen,

sind die iMVZ, die von oftmals anonymen Kapitalgebern im Hintergrund finanziert

werden, eine Gefahr für das Gesundheitswesen in der jetzigen Form.

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, 07.04.2022