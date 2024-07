Im Jahr 2020 fallen die Berechnungs- und Belegungstage in bayerischen Krankenhäusern um 13,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Statistikamt Bayern).

5,6 Prozent mehr aufgestellte Intensivbetten als im Vorjahr, jahresdurchschnittliche Intensivbettenauslastung lag bei 69,9 Prozent. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik wurden im Jahr 2020 insgesamt 2,55 Millionen Patientinnen und Patienten (Fallzahl)

vollstationär in den 353 bayerischen Krankenhäusern behandelt. Damit verringern sich vollstationäre Behandlungen um 14,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl

der Berechnungs- und Belegungstage im Jahr 2020 betrug 18,49 Millionen. Dieser

Wert ist 13,7 Prozent niedriger als noch im Jahr 2019. Die durchschnittliche

Verweildauer pro Patient belief sich auf 7,2 Tage, der Vorjahreswert lag mit

7,1 Tagen leicht darunter.

Insgesamt standen im Jahresdurchschnitt 2020 in bayerischen Krankenhäusern 76

031 Betten zur Verfügung, also 0,1 Prozent mehr gegenüber 2019. Darunter waren

3 965 Intensivbetten (+5,6 Prozent). Die Bettenauslastung betrug im Jahr 2020

durchschnittlich 66,4 Prozent gegenüber einem Vorjahreswert von 77,3 Prozent.

Bei den Intensivbetten lag die jahresdurchschnittliche Bettenauslastung bei

69,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert mit 77,1 Prozent. Sowohl die

Gesamtbettenauslastung als auch die Intensivbettenauslastung erreichten damit

innerhalb des Vergleichszeitraums seit 2010 jeweils ihren niedrigsten

Jahresdurchschnittswert. Von allen aufgestellten Betten befanden sich 70,3

Prozent in Krankenhäusern mit öffentlicher Trägerschaft.

Fürth/Schweinfurt. Die in den bayerischen Krankenhäusern im Jahr 2020 im

Jahresdurchschnitt insgesamt 76 031 aufgestellten Betten befanden sich mit 70,3

Prozent überwiegend in Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft. 19,2

Prozent waren in Krankenhäusern mit privater Trägerschaft und 10,5 Prozent in

Häusern mit freigemeinnützigen Trägern vorhanden.

Auslastung der Betten insgesamt sowie der Intensivbetten

Die durchschnittliche Bettenauslastung betrug im Jahr 2020, bezogen auf alle

bayerischen Krankenhäuser, 66,4 Prozent (Vorjahreswert: 77,3 Prozent). Bei den

Intensivbetten lag der jahresdurchschnittliche Nutzungsgrad bei 69,9 Prozent

(Vorjahreswert: 77,1 Prozent). Somit wiesen sowohl die Gesamtbettenauslastung

als auch die Auslastung der Intensivbetten bezogen auf den Vergleichszeitraum

seit 2010 ihren jeweils niedrigsten Jahresdurchschnittswert auf.

Krankenhäuser differenziert nach Größe hinsichtlich Zahl der Betten

Von den 353 Krankenhäusern mit Sitz in Bayern verfügten 89,5 Prozent bzw. 316

über weniger als 500 Betten. 7,6 Prozent der Einrichtungen, also 27, umfassten

zwischen 500 und 999 Betten und 10 Krankenhäuser, das ist ein Anteil von 2,8

Prozent, sind als große Häuser mit 1 000 oder mehr aufgestellten Betten

einzuordnen.

Beschäftigungsverhältnisse im Jahr 2020 und Entwicklung zum Vorjahr

Im Jahr 2020 waren im Jahresdurchschnitt 153 483 Vollkräfte (mit einem direkten

Beschäftigungsverhältnis, ohne Schüler und Auszubildende sowie ohne Belegärzte

und von Belegärzten angestellte Ärzte) in den bayerischen Krankenhäusern

tätig.

Von den 153 483 Vollkräften gehörten 26 789 zum ärztlichen Dienst und 126 694

zum nichtärztlichen Dienst. Darunter befanden sich wiederum allein 56 547

Vollkräfte im Pflegedienst.

Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der in den bayerischen Krankenhäusern

beschäftigten Vollkräfte im ärztlichen Dienst um 677 oder +2,6 Prozent und im

nichtärztlichen Dienst um 3 184, was +2,6 Prozent entspricht, zu. Die Anzahl

der Vollkräfte im Pflegedienst stieg um 2 326 Personen oder relativ um 4,3

Prozent.



Methodische Hinweise:

Die berichteten Zahlenwerte stammen aus der jährlich durchgeführten Statistik

„Grunddaten der Krankenhäuser“. Regionalisierte Zahlen stehen nicht zur

Verfügung.

Die hier berichtete einrichtungsbezogene „Fallzahl“ wird durch folgende Formel

ermittelt: (Vollstationäre Aufnahmen + Vollstationäre Entlassungen +

Sterbefälle)/2.

Der Nutzungsgrad der Betten (durchschnittliche Auslastung) wird in Prozent

angegeben und ermittelt sich anhand der folgenden

Formel:



Berechnungs-/Belegungstage

Nutzungsgrad (in %) = ----------------------------------------------------- x

100

Aufgestellte Betten x Kalendertage



Ausführliche Ergebnisse enthält der voraussichtlich im April 2022 erscheinende

Statistische Bericht „Krankenhausstatistik – Grunddaten, Diagnosen und

Kostennachweis 2020 (Bestellnummer: A4200C 202000)“. Weitere Informationen zum

Bezug von Druckausgaben erhalten Sie beim Vertrieb per E-Mail

(vertrieb@statistik.bayern.de), Telefon (0911 98208-6311) oder Fax (0911

98208-6638).

Quelle: Statistikamt Bayern, 24.02.2022