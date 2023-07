InnKlinikum: Standorte Mühldorf und Haag gehören jetzt auch zum Clinotel Krankenhausverbund (Pressemitteilung).

Nach dem Zusammenschluss der kommunalen Krankenhäuser der oberbayerischen Landkreise Altötting und Mühldorf am Inn zum InnKlinikum Altötting und Mühldorf, sind nun alle Standorte auch Mitglied im CLINOTEL Krankenhausverbund. Insgesamt sind das vier Krankenhausstandorte: Altötting ist mit 407 Betten Schwerpunktkrankenhaus, die Klinik in

Burghausen (139 Betten) ist Grundversorger, das Haus in Mühldorf am Inn (275) Grund- und Regelversorger. Zum Verbund gehört auch die Fachklinik für Geriatrie

und Innere Medizin in Haag in Oberbayern, die 103 Betten umfasst.

Die früheren Kreiskliniken Altötting und Burghausen gehören bereits seit vielen

Jahren zu dem trägerübergreifenden Verbund öffentlicher und freigemeinnütziger

Krankenhäuser, der in Bayern nun über neun Mitgliedshäuser verfügt.

„Die Auswertung der Patientenfragebögen durch CLINOTEL, sowie der direkte

Vergleich und der offene Austausch mit den anderen Kliniken hilft uns, die

Transparenz in unserem Unternehmen zu erhöhen und gibt uns Anhaltspunkte für

unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess“, erklärt

Thomas Ewald, Vorstandsvorsitzender des InnKlinikum. Der Kaufmännische Vorstand

des InnKlinikum, Michael Prostmeier, fügt hinzu: „Nach der Fusion war der

Beitritt von Mühldorf und Haag zum CLINOTEL Krankenhausverbund nur konsequent.

Mit Altötting und Burghausen nutzen wir seit vielen Jahren die Vorteile des Verbundes.“

Im CLINOTEL Krankenhausverbund behält jedes Mitglied seine rechtliche und

organisatorische Eigenständigkeit. Zusätzlich erhält jedes Krankenhaus einen

Gebietsschutz, damit die Verbundidee „Von

den Besten lernen. Zu den Besten gehören.“ auch umgesetzt werden kann. Denn die

CLINOTEL-Mitglieder teilen ihre Kompetenzen und Erfahrungen transparent und

völlig offen miteinander; eigenes Wissen wird weitergegeben und vom Wissen

anderer profitiert.

Eckdaten zum CLINOTEL-Krankenhausverbund

Der CLINOTEL-Krankenhausverbund wurde 1999 gegründet. Die über 60

Mitgliedshäuser verfügen pro Jahr insgesamt über rd. 5 Milliarden Euro Budget.

Sie versorgen mit 73.000 Mitarbeitern insgesamt 1,3 Millionen stationäre

Patienten in rund 30.000 Betten. CLINOTEL ist damit einer der größten

Krankenhausverbünde Deutschlands

Quelle: Pressemitteilung, 19.01.2022