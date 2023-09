Jahresbericht 2019/2020 des Bundeskartellamtes (Download, PDF, 9 MB).

- In der letzten Zeit hat sich die Zahl der angemeldeten Fusionskontrollvorhaben weiter erhöht. - Von 2003 bis Mai 2020 prüfte das Bundeskartellamt insgesamt 323 angemeldete Zusammenschlüsse von Krankenhäusern. - 270 Zusammenschlüsse wurden freigegeben, sieben untersagt. In zwei Fällen wurden die Anmeldungen nach Bedenken des Amtes im Hauptprüfverfahren zurückgenommen. - In den übrigen Fallen lag entweder keine Fusionskontrollpflicht vor, sind die Verfahren noch nicht abgeschlossen oder wurde von den Projekten Abstand genommen. - In vielen Fällen fand vor der formellen Anmeldung eine informelle Vorprüfung durch das Bundeskartellamt statt. Seit 2011

wurde in acht Fällen, nachdem das Amt vorläufige wettbewerbliche Bedenken signalisiert hatte, das jeweilige Vorhaben nicht angemeldet.

Quelle: Download, 02.09.2020