Jahresbericht der Johanniter GmbH erschienen (Download, PDF, 3,2 MB).

Rund 16.000 Mitarbeitende haben im Jahr 2019 zur erfolgreichen Arbeit der Johanniter in den Klinken, Seniorenhäusern, Hospizen, Medizinischen Versorgungs- und Therapiezentren sowie den Dienstleistungsgesellschaften beigetragen. Über ihre Arbeit, Entwicklungen und neue Angebote informiert

ausführlich der aktuelle Jahresbericht der Johanniter GmbH – erstmals im neuen

Corporate Design der Johanniter.

„Wir wollen eine breit vernetzte Versorgung anbieten“

„In vielen Bereichen können wir eine Versorgung aus einer Hand bereitstellen“,

sagt Frank Böker, Vorsitzender der Geschäftsführung der Johanniter GmbH. „Genau

hier setzt unsere Strategie an, die unserem Unternehmen einen erfolgreichen Weg

in die Zukunft gewährleisten soll. Von ambulanten Angeboten über die

Krankenhäuser und Reha-Kliniken bis hin zu den Senioreneinrichtungen sollen

sich Menschen innerhalb unseres Verbundes bewegen können und alles finden, was

sie benötigen.“

Entsprechend haben die Johanniter ihre Versorgungsstrukturen 2019 erweitert –

zum Beispiel durch das Neurologische Rehabilitationszentrum in Bonn-Godeshöhe,

das in sehr guter Weise die Angebote der beiden Bonner Johanniter-Krankenhäuser

ergänzt. Auch die Einrichtung von Therapieambulanzen und der Erwerb von

Tageskliniken, wie der Dortmunder Klinik am Stein, oder des Medizinischen

Versorgungszentrums (MVZ) in Sinzig, sind integrale Bestandteile dieser

Strategie.

„Unsere Klinik in Duisburg-Rheinhausen als entwicklungsfähiger

Gesundheitscampus hat mit der Neuberufung eines Chefarztes für Geriatrie den

Nucleus gelegt für ein Zentrum für Altersmedizin mit einer zukünftigen

Geriatrischen Institutsambulanz (GIA), einer geriatrischen Tagesklinik und

einer stationären geriatrischen Frührehabilitation“, so Dr. Thomas Krössin,

Geschäftsführer für die Sparte Akutkrankenhäuser. Der Standort ist ein Beispiel

für die Verknüpfung von Altenhilfe und akutstationärer Versorgung in der

Geriatrie.

„Mitarbeitende werben Mitarbeitende. Darauf sind wir stolz“

Neue Wege kann man nicht ohne exzellente Fachkräfte gehen. „Die

Johanniter-Seniorenhäuser haben deshalb 2019 ihre Personalkampagne

fortgesetzt“, erklärt Ruth Moser-Weikert, Geschäftsführerin der Johanniter

Seniorenhäuser GmbH. „Dabei zeigte sich, dass Mitarbeitende selbst weitere

Mitarbeitende werben. Darauf sind wir stolz, denn es bedeutet, dass das

Arbeitsklima, die Zusammenarbeit im Team und die Wertschätzung stimmen. Diese

Form der Mitarbeiterwerbung wollen wir in Zukunft verstärken.“

Den Jahresbericht zum Download finden Sie hier

Die gedruckte Fassung können Sie über info@johanniter-gmbh.de bestellen.

Quelle: Pressemitteilung, 21.07.2020