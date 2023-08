Keine Struktur, kein Feedback: Ärztliche Weiterbildung leidet unter Personal- und Zeitmangel (MB-Barometer) (Marburger Bund, PDF, 500 kB).

MB-Barometer: Junge Ärztinnen und Ärzte vermissen Struktur und Feedback. Junge Ärztinnen und Ärzte wünschen sich ausreichend Zeit für ihre Weiterbildung zum Facharzt, mehr Strukturierung und eine bessere Möglichkeit zur Rotation. Die Realität sieht häufig anders aus: Durch den gravierenden Personalmangel

in vielen Kliniken werden Pläne häufig nicht eingehalten und die geforderten Weiterbildungsinhalte während der alltäglichen klinischen Arbeit nicht

ausreichend vermittelt. Dies geht aus einer Online-Befragung des Marburger

Bundes hervor, an der im September und Oktober dieses Jahres 3.238 Ärztinnen

und Ärzte teilgenommen haben, die sich in ihrer Weiterbildung zum Facharzt

befinden.

MB-Barometer Ärztliche Weiterbildung 2021

84 Prozent der befragten Mitglieder nennen den Personalmangel an erster Stelle

bei den Rahmenbedingungen, die einer guten Weiterbildung im Wege stehen. An

zweiter Stelle stehen starre Einsatz- und Rotationspläne (38 %) und an dritter

Stelle unzureichende Kinderbetreuung (19 %). Die Arbeitgeber sind insgesamt zu

wenig bemüht, den Wünschen nach familienfreundlichen Arbeitsbedingungen

Rechnung zu tragen. Nur 20 Prozent der Befragten geben an, dass ihr Arbeitgeber

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördere. Knapp 21 Prozent erklären:

„Wir haben einen Kompromiss für meine persönliche Situation gefunden.“ 39

Prozent wünschen sich mehr Flexibilität ihres Arbeitgebers und weitere 20

Prozent bekommen in dieser Hinsicht gar keine Unterstützung durch den

Arbeitgeber.

Nur 15 Prozent der Ärztinnen und Ärzte geben an, dass ihnen ein strukturierter

Weiterbildungsplan ausgehändigt wurde. Ein regelmäßiges Feedback durch den

Weiterbilder erhält nur jeder Zehnte, 45 Prozent wenigstens einmal im Jahr,

weitere 45 Prozent aber gar nicht. „Sehr zufrieden“ mit ihrer Weiterbildung

sind nur fünf Prozent der Befragten, „zufrieden“ sind immerhin ein Drittel (33

%), die große Mehrheit ist aber „weniger zufrieden“ (43 %) oder „nicht

zufrieden“ (19 %).

„Aus den Ergebnissen der Umfrage wird überdeutlich: Es fehlt an Zeit für die

Weiterbildung, auch an Struktur und notwendigem Feedback. Wenn nicht

ausreichend Personal vorhanden ist, gerät die Weiterbildung ins Abseits. Das

ist ein eklatanter Befund dieser Umfrage und muss endlich auch die Politik auf

den Plan rufen. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, die ausreichend

Zeit für Anleitung, Supervision und Gespräche lassen. Die Corona-Krise hat

zusätzliche Schwachstellen klar markiert: Sobald ungewöhnliche Umstände

eintreten, sind Pläne häufig Makulatur“, kommentierte Dr. Susanne Johna, 1.

Vorsitzende des Marburger Bundes, die Ergebnisse der Umfrage.

Die Vorsitzende des Sprecherrates der sich weiterbildenden Ärztinnen und Ärzte

im Marburger Bund, Dr. Annette Luther, bezeichnete es als schockierend, dass

nahezu 60 Prozent der Befragten angeben, in ihrer Weiterbildung nicht

ausreichend gefördert zu werden. „Wir brauchen in Deutschland dringend eine

gelebte Weiterbildungskultur. Die Facharztweiterbildung darf nicht nur als

lästiges Pflichtprogramm gesehen werden, sondern es muss Raum und Zeit für

Anleitung sowie Feedback geben. Hierfür sollten Weiterbilderinnen und

Weiterbilder durch Train-the-Trainer-Seminare geschult werden.“

Die Befragung macht auch deutlich, dass der Trend zur Anstellung in ambulanten

Einrichtungen kein vorübergehendes Phänomen ist: 41 Prozent der Ärztinnen und

Ärzte wollen nach ihrer Facharztprüfung in den ambulanten Bereich wechseln. Gut

die Hälfte (51 %) will weiterhin im Krankenhaus bleiben. Nur vier Prozent

denken darüber nach, im nicht-kurativen Bereich tätig zu werden.

Quelle: Marburger Bund, 28.10.2021