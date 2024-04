Der KfH-Jahresbericht 2021 gibt Einblicke zu den Weichenstellungen im KfH (Download, PDF, 3,2 MB).

Auf der 53. ordentlichen Mitgliederversammlung des gemeinnützigen KfH am 31. Mai 2022 in Hofheim am Taunus ging es sowohl um die angespannte wirtschaftliche Lage des Vereins als auch die unternehmerischen Weichenstellungen für die Zukunft. Für das Jahr 2021 verzeichnet das KfH ein negatives Jahresergebnis

in Höhe von minus 13,1 Millionen Euro. Die Gründe sind vielfältig: Rückläufige Patientenzugänge in der Dialyse dank wirkungsvoller Prävention, höhere Patientenmortalität durch die COVID-19-Pandemie, steigende Kosten für Personal

und Digitalisierung sowie die allgemeine Inflation führen bei gleichbleibenden

Erlösen (Dialysesachkostenpauschale) seit dem Jahr 2013 zu einem

Ungleichgewicht. „Diese Schieflage zwischen hohen Kosten und insgesamt

rückläufigen Erlösen ist dramatisch“, beschrieb Vorstandsvorsitzender Professor

Dr. med. Dieter Bach auf der KfH-Mitgliederversammlung die angespannte

wirtschaftliche Lage, die nicht nur für das KfH, sondern für die gesamte

deutsche Nephrologie gelte. Der erneut negative Abschluss des Geschäftsjahres

2021 und die damit einhergehenden Auswirkungen machten die konsequente

Fortsetzung der wirtschaftlichen Stabilisierungsmaßnahmen zwingend

erforderlich. Dabei müsse, betonte Bach, immer mit Augenmaß die Balance

zwischen den medizinischen und ökonomischen Anforderungen gehalten werden.

Die Richtung ist vorgegeben

„Unternehmerisch sind die medizinischen, organisatorischen und wirtschaftlichen

Weichen für die Zukunft gestellt, die Richtung ist vorgegeben, jetzt müssen wir

konsequent danach handeln“, mahnte Bach. Neben einem umfangreichen

Maßnahmenpaket zur wirtschaftlichen Stabilisierung gelte es jetzt ebenfalls den

Wandel in der Nephrologie aktiv mitzugestalten: „Die Zukunft der Dialyse ist zu

Hause. Wir haben nicht zuletzt aus unserer Historie heraus hierbei eine

Vorreiterrolle.“ Diese wolle das KfH ausbauen, so Bach, denn

Heimdialyseverfahren ermöglichten chronisch nierenkranken Menschen eine

flexiblere, selbstbestimmte Lebensführung und damit mehr Lebensqualität.

Heimdialyseverfahren könnten die wohnortnahe Versorgung zukünftig dort sichern,

wo Dialysestrukturen womöglich aus personellen oder wirtschaftlichen Gründen

nicht aufrechterhalten werden könnten, ergänzte er.

Jahresbericht 2021 gibt Einblicke zu den „Weichenstellungen“ im KfH

Hintergründe und Ausführungen zu den relevanten Maßnahmen des vergangenen

Jahres sind im jetzt veröffentlichten Jahresbericht 2021 nachzulesen. Neben dem

Schwerpunktthema „Transformation und Konsolidierung“ liegt ein weiterer Fokus

in Form einer chronologischen Rückschau auf der anhaltenden Pandemie. Die

Publikation enthält darüber hinaus relevante Zahlen, Daten und Fakten zu den

Patientengruppen, Behandlungsverfahren und Mitarbeitenden des KfH sowie eine

Auswahl weiterer wichtiger Themen aus dem Jahr 2021. Der Jahresbericht steht

zum Download unter www.kfh.de zur Verfügung und kann über info@kfh-dialyse.de

bestellt werden.

Bildunterschrift: Der KfH-Jahresbericht 2021 liefert nicht nur Zahlen und

Daten, sondern beleuchtet auch die wichtige medizinische, organisatorische und

wirtschaftliche Weichenstellung, die das KfH für die Zukunft gestellt hat.

Hintergrundinformation:

Die KfH-Mitgliederversammlung fand in der Stadthalle Hofheim am Taunus am 31.

Mai von 14.00 bis 17.00 Uhr als Hybrid-Veranstaltung statt; die meisten der

teilnehmenden Mitglieder waren online vertreten. Die Leitung hatte der im

September letzten Jahres neu gewählte Präsidiumsvorsitzende Professor Dr. rer.

pol. Wolfgang Weiler (ehem. Vorstandssprecher der HUK-COBURG

Versicherungsgruppe).

Das KfH (www.kfh.de) steht für eine qualitativ hochwertige und integrative

nephrologische Versorgung nierenkranker Patientinnen und Patienten. In über 200

KfH-Zentren werden über 18.000 Dialysepatientinnen und -patienten sowie aktuell

rund 72.000 Sprechstundenpatientinnen und -patienten umfassend behandelt.

Quelle: Pressemitteilung, 01.06.2022