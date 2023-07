Klimagutachten: Krankenhäuser fordern Mittel für klimagerechte Investitionen (DKG).

Fehlende Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen und bislang nicht vorhandene politische Unterstützung haben den Klimaschutz in den Krankenhäusern ausgebremst. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) für die Deutsche Krankenhausgesellschaft

(DKG). Es handelt sich um die erste umfassende Erhebung klima- und energierelevanter Daten deutscher Krankenhäuser. Zusätzlich identifiziert die Studie über 100

Klimaschutzmaßnahmen, um die Klimabilanz von Krankenhäusern zu verbessern. Seit

zwei Jahrzehnten leiden die deutschen Krankenhäuser unter der dramatischen

Unterfinanzierung der Investitionsförderung, die trotz gesetzlicher Pflicht von

den Ländern nicht geleistet wird. Jährlich fehlen über drei Milliarden Euro.

Diese Mangelwirtschaft der Politik hat zu massiven Defiziten bei der baulichen

Infrastruktur, der Medizintechnik, der Digitalisierung und auch beim

Klimaschutz geführt. Klimaschutz in Krankenhäusern kann einen bedeutsamen

Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen leisten. Insgesamt werden rund fünf

Prozent des nationalen Ausstoßes dem Gesundheitswesen zugeschrieben. Ein

Großteil davon entfällt auf die Krankenhäuser.

Klimaschutz steht auf der strategischen Agenda vieler Krankenhäuser. 71 Prozent

der befragten Krankenhäuser sehen die Notwendigkeit und gaben an, dass der

Klimaschutz in ihre Anpassungsstrategie zum Klimawandel einfließt. 38 Prozent

der Häuser haben Leitlinien und Zielvorgaben zur Energieeinsparung und

Nachhaltigkeit etabliert, 30 Prozent beschäftigen Klimamanager. Daneben werden

häufig unterschiedliche Einzelmaßnahmen eingesetzt, etwa im Bereich der

Wärmedämmung, der Müllvermeidung oder beim Monitoring von Verbrauchskennzahlen.

„Krankenhäuser können als Großverbraucher einen spürbaren Beitrag zum

Klimaschutz leisten. Dazu müssen sie aber in Technik und Prozesse investieren.

Die seit Jahrzehnten unzureichende Investitionskostenfinanzierung zwingt

Krankenhäuser allerdings dazu, die knappen Mittel vorrangig für die

notwendigsten Anschaffungen in der direkten Patientenversorgung zu verwenden.

Deshalb ist bei der CO2-Neutralität vieles liegengeblieben. Die Krankenhäuser

benötigen ein Investitionsprogramm für den Klimaschutz, um die vorhandenen

Potentiale zu heben“, erklärt der DKG-Vorstandsvorsitzende Dr. Gerald Gaß.

Aktuell ist das Klimaschutzpotenzial der Krankenhäuser noch nicht ausgeschöpft:

63 Prozent der befragten Kliniken sehen Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich

der Energie- und Stromversorgung. Bei der Wärmeversorgung sieht jedes zweite

Krankenhaus Handlungsbedarf, etwa bei den technischen Anlagen, der

Wärmerückgewinnung und dem Primärenergiemix. Erneuerbare Energien kommen zwar

zum Einsatz, jedoch nur in begrenztem Umfang. Auch in anderen Maßnahmenfeldern

gibt es noch viel Potenzial, zum Beispiel bei der Kälte- und Wasserversorgung

oder durch den kontrollierten Einsatz von klimaschädlichen Narkotika.

Im Rahmen der Untersuchung wurden auch zentrale Kennzahlen der Wärmeversorgung

abgefragt. Bei den genutzten Energieträgern dominierte Erdgas mit 92 Prozent,

Fernwärme und leichtes Heizöl waren als Energieträger bei rund der Hälfte der

Kliniken im Einsatz. Angesichts der aktuellen Gaskrise warnt der

DKG-Vorstandsvorsitzende vor einem Kollaps der Kliniken durch entstehende

Engpässe im kommenden Herbst und Winter. „Unerlässlich ist, dass Krankenhäuser

als Teil der kritischen Infrastruktur vorrangig mit Gas beliefert werden. Die

Arbeitsfähigkeit eines Krankenhauses hängt aber auch von zahlreichen

Zulieferbetrieben ab. Wäschereien, Küchen und andere Betriebe, die

Krankenhäuser versorgen, müssen ebenso vorrangig versorgt werden, um den

Klinikbetrieb aufrechterhalten zu können“, so Gaß.

Eine aktuelle DKI-Blitzumfrage bestätigt die dramatische Lage. Danach haben die

Kliniken kurzfristig keine oder nur relativ geringe Einsparmöglichkeiten beim

Gas. Versorgungsengpässe oder massive Preissteigerungen würden die

Krankenhäuser mit voller Wucht treffen. Mehr als die Hälfte der Krankenhäuser

erwartet in diesem Jahr noch höhere Preise bei Gas und Strom. Aktuell haben

viele Kliniken Verträge mit ihren Gasversorgern, die befristete Preisbindungen

oder -obergrenzen vorsehen. Mit Auslaufen dieser Verträge in diesem oder

spätestens im nächsten Jahr sind enorme Preissprünge zu erwarten. Schon 2022

sind bereits 43 Prozent der Kliniken bei Gas und 45 Prozent bei Strom von

Preissteigerungen betroffen, trotz der vermeintlichen Vertragssicherheit. Diese

Preissteigerungen sind durch die Preise für die Patientenbehandlung längst

nicht mehr gedeckt. „Die gesetzlich gedeckelte Preissteigerung bei den

Fallpauschalen beträgt in diesem Jahr 2,32 Prozent. Wir fordern daher

finanzielle Ausgleiche, um die Einsatzbereitschaft und wirtschaftliche

Stabilität der Kliniken zu sichern“, so Gaß. Krankenhäuser könnten die massiven

Preisanstiege nicht weitergeben, wie es in der Wirtschaft der Fall ist. Um die

Preissteigerungen auch in anderen Bereichen wie Lebensmitteln und

Medizinprodukten abfedern und weitere wirtschaftlich bedingte Schließungen

verhindern zu können, benötigten die Kliniken dringend einen

Inflationsausgleich.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise bleibt der Umwelt- und

Klimaschutz ein vorrangiges Ziel der Krankenhäuser. Die über 100

Klimaschutzmaßmaßnahmen betreffen laut Studie acht Handlungsfelder wie

Nutzerverhalten, Klimafolgenanpassungen, Abfall- und Energiemanagement. Im

wichtigen Feld von Energie und Strom gilt es, den Primärenergiebedarf zu

reduzieren. Hierzu können Erdwärmesonden eingesetzt werden. Dabei bieten die

Laufzeitoptimierung von raumlufttechnischen Anlagen sowie Zeitschaltungen und

Präsenzmelder die größten Möglichkeiten, kurzfristig Energie und Strom

einzusparen. Auch die Ausgliederung der Energieversorgung an externe

Dienstleister (Contracting) trägt erheblich dazu bei, dass Krankenhäuser sich

schnell und effizient energetisch sanieren können.

Die energetische Sanierung von Krankenhäusern in Deutschland erfordert

zusätzliche Investitionsmittel in großem Umfang. „Sollten alle individuell

möglichen Maßnahmen umgesetzt werden, wären Investitionen im mittleren

zweistelligen Milliardenbereich nötig“, erklärt Gaß. Dafür sollte ein

Krankenhaus-Klimaschutzfonds gebildet und gemeinsam von Bund und Ländern

finanziert werden. Klimaneutralität stellt dabei das anzustrebende und

nachhaltigste Zielszenario dar. Sofern geringere Mittel zum Einsatz kommen,

bleibt dieses Ziel jedoch außer Reichweite.

Quelle: DKG, 19.07.2022