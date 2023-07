Kliniken Frankfurt-Main-Taunus nennen sich nun varisano (Pressemitteilung).

Die Kliniken Frankfurt-Main-Taunus formieren sich ab sofort unter der gemeinsamen Dachmarke varisano. Wie aus einem am Dienstag (23.11.) präsentierten Konzept hervorgeht, ist es das Ziel, die kommunale Unternehmensgruppe zu einer starken

Marke in der Region zu machen – Motto: Vielfalt (lat.: varietas) ist gesund (lat.: sanus)! So ist der neue Name des

Gesundheitsverbundes entstanden, der sich den Menschen ab sofort „so vielfältig

wie ihre Gesundheit“ präsentiert. Die Vielfalt der Leistungen, die Vielfalt der

Menschen, die hier arbeiten, behandelt und betreut werden, und die Vielfalt der

Kulturen, die in der Rhein-Main-Region und ihrem Umland zusammenleben, rückt

der Verbund so in den Mittelpunkt.

Unter Markendach ist Platz: „Zusammenwachsen und zusammen weiter wachsen“

Denn unter der neuen Dachmarke firmieren nicht nur die drei

Krankenhaus-Standorte Frankfurt Höchst, Bad Soden und Hofheim: Auch die

Seniorenresidenz in Eppstein, das Bildungszentrum des Klinikverbundes, ein

Catering-Dienstleister (Sitz: Kelkheim) und Medizinische Versorgungszentren

(MVZ Bad Soden, MVZ Frankfurt Höchst, MVZ Hofheim) gehören dazu. Sie sind

bisher meist als Einzelunternehmen wahrgenommen worden, was sich durch die neue

Dachmarke ändert. Zudem ist unter dem neuen Markendach erkennbar Platz für

Wachstum und weitere Partner, die das Netzwerk der vielfältigen

Dienstleistungs- und Serviceangebote in Zukunft verstärken und ergänzen können.

So ist die Dachmarke auch visuell Ausdruck des Zusammenwachsens und zugleich

sichtbares Zeichen einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung: „varisano

zeigt, dass sich hier – mit Vielfalt – etwas auf frische und positive Weise neu

zusammensetzt und verbindet. Die Dachmarke soll alle Unternehmensbereiche in

einem gemeinsamen Neuanfang vereinen“ erklärt der Vorsitzende der

Geschäftsführung, Martin Menger.

„Marke als Vertrauensanker – modernes Design-Konzept für digitale Welten“

„Menschen vertrauen Marken – Marken, die ein Vertrauensanker sind. Und

Vertrauen ist in der Gesundheitswirtschaft so wichtig wie in kaum einer anderen

Branche“, erläutert Menger. Die runderneuerte Markenpräsentation verbindet

zugleich die Kontinuität und den Wandel der Einrichtungen, zeigt eine

langfristige Perspektive auf und erleichtert die Kommunikation im digitalen

Zeitalter, in dem ein moderner Onlineauftritt das Gesicht einer Marke mitprägt:

So ist die Website bereits auf varisano.de umgezogen. Dort ist auch ein Video

zu sehen, das den neuen Kunstnamen und die Dachmarke erläutert. Zum

„varisano“-Start hatte der Unternehmensverbund nach den Führungskräften und

Mitarbeitenden auch die Medien, Politiker in Frankfurt am Main und dem

Main-Taunus-Kreis sowie Zuweiser und Geschäftspartner über den neuen Namen

informiert. An den Klinikgebäuden wurden Leuchtschriften mit dem Logo und

aktualisierte Hinweisschilder enthüllt.

„Einprägsame Gesundheitsmarke für patientenorientierte Versorgungsstrukturen“

„Aus Zwei wird Eins – der gemeinsame Name für das größte standortübergreifende

kommunale Klinikum weit und breit leistet einen wichtigen Beitrag für das

Zusammenwachsen. Das ist gut für die Identifikation der Beschäftigten und

insbesondere für die Patient:innen, denen wir die beste medizinische und

pflegerische Versorgung zur Verfügung stellen“, sagt Stefan Majer,

Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt am Main. Landrat Michael Cyriax

(Main-Taunus-Kreis) betont: „Mit der neuen Marke setzen wir klar auf eine noch

bessere Versorgung unserer Patienten – und auf Wachstum. Wir haben die

Zusammenarbeit in unserem Klinikverbund zügig vorangetrieben. Mit unserer

gemeinsamen Unternehmensmarke für kommunale Kliniken, Medizinische

Versorgungszentren und die weiteren Einrichtungen wie Seniorenresidenz,

Bildungszentrum und Catering sind wir zukunftsfest und offen für weitere

Partner: Für einen starken Verbund in einer starken Region. Wir stärken damit

auch den Gesundheitsstandort Main-Taunus-Kreis, für Patienten und Kunden aus

unserem Kreis und darüber hinaus.“ Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Harald

Schmidt, ist sicher: "Für eine gute Zukunftsperspektive müssen kommunale und

konfessionelle Krankenhausträger ihre Häuser heute nicht mehr privaten

Klinikkonzernen anbieten. Die Kliniken Frankfurt-Main-Taunus zeigen, dass sich

auch kommunale Gesundheitsverbünde strategisch gut aufstellen und die Standorte

untereinander stärken können. So gibt es mit ´varisano´ auch in der

Rhein-Main-Region eine einprägsame Gesundheits-Marke, mit der wir

patientenorientierte Versorgungsstrukturen schaffen: Strukturen, die uns

helfen, kraftvoll zusammenzuwachsen, um beste medizinische Leistungen noch

effizienter, qualitativ hochwertig und in der Region verwurzelt anzubieten."

Neues Konzept visualisiert Werte-Arbeit: Zukunftsorientierung und

Führungskultur

Im Wettbewerb um Patientinnen und Patienten sowie um engagierte, kompetente

Fachkräfte will sich der Verbund künftig offensiver positionieren. Das neue

Logo und das Design-Konzept visualisieren einen breit angelegten

Entwicklungsprozess, in dem nach Angaben von Geschäftsführer Stefan Schad

monatelange, inhaltliche Werte-Arbeit steckt. In vielen Workshops zur

Zukunftsorientierung mit Führungskräften und Mitarbeitenden aller Standorte und

Einrichtungen wurden Werte priorisiert, ein Leitbild und konkrete Konzepte

erarbeitet: „Sie geben Mitarbeitenden als Leitplanken Orientierung für das

tägliche Handeln und den gemeinsamen Weg in die Zukunft.“ Bis Frühjahr 2022

soll zudem ein Basiskonzept für „Gute Führung“ vorliegen - bestehend aus einem

Wertebild, Führungsgrundsätzen, einem Kompetenzmodell mit Kompetenzprofilen für

wichtige Führungspositionen und einem Umsetzungskonzept (mit Trainings,

Coachings etc.).

„varisano mit Kompetenz und Freundlichkeit jeden Tag mit Sympathie aufladen“

„Es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrer Kompetenz und

Freundlichkeit ´varisano´ jeden Tag mit Sympathie aufladen und die Marke so

sicht- und erfahrbar machen können“, hofft Geschäftsführer Stefan Schad.

Kliniken müssten bei ihrer marktstrategischen Neuausrichtung Kräfte bündeln und

Behandlungskonzepte, Prozesse und Strukturen noch konsequenter an den

Bedürfnissen und Wünschen der Menschen ausrichten: „Dabei geht es nicht nur um

die Weiterentwicklung der Qualität in Medizin und Pflege, sondern auch um

Freundlichkeit und Rahmenbedingungen, durch die Begegnungen mit der Marke

´varisano´ zu positiven Erlebnissen werden.“ Mit dem gemeinsamen Markendach

setzt der kommunale Gesundheitsverbund inhaltlich und optisch einen

dynamischeren Akzent: Er wird online und offline moderner, überschreibt die

etablierten Standorte mit der kompakten, merkfähigen Dachmarke und verbindet so

Tradition und Innovation.

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sehen varisano-Dachmarken als Chance

"Bestens ausgebildetes und motiviertes Personal ist die Basis für eine

hochwertige Versorgung in unseren Krankenhäusern. Wir hoffen, dass es den

Kliniken Frankfurt-Main-Taunus mit dem neuen Markendach von varisano nachhaltig

gelingt, sich zu einer in der ganzen Region bekannten, attraktiven

Arbeitgebermarke zu entwickeln. Denn der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen

droht auch in der Rhein-Main-Region zum entscheidenden Engpass-Faktor in der

Gesundheitsversorgung zu werden. Das gilt nicht nur für Ärzte und

Pflegepersonal, sondern für alle Gesundheitsberufe im Krankenhaus. Wir als

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sehen die varisano-Dachmarkenstrategie

deshalb als Chance", erklärten Ralf Greiner, Vorsitzender des

Konzernbetriebsrates der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus, Carmen

Meinhold-Bentzien, Betriebsratsvorsitzende Klinikum Frankfurt Höchst, und Peter

Seres, Betriebsratsvorsitzender Kliniken des Main-Taunus-Kreises.

Den Markenbildungsprozess der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus hat die

Frankfurter Agentur „Quandel Staudt Design GmbH“ begleitet. Dafür hat Quandel

Staudt einen neuen Auftritt entwickelt, der vom Namen über ein ganzheitliches

Brand Design bis zum Claim reicht. Das Logo bringt die miteinander verwobenen

Kernbereiche (Pflege, Medizin und Ausbildung) und damit die Vielfalt innerhalb

des Gesundheitsverbundes zum Ausdruck.

Die varisano-Kliniken Frankfurt-Main-Taunus betreiben als Verbund und

gemeinnützige Gesellschaft die kommunalen Kliniken an den Standorten Bad Soden,

Hofheim und Frankfurt-Höchst. Mit insgesamt rund 1.500 Betten und 3.800

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind sie der größte kommunale Klinikverbund

in der Region.

Mit der standortübergreifenden, interdisziplinären Zusammenarbeit und der

Bündelung medizinischer Kompetenzen bietet der Zusammenschluss etwa in der

Behandlung onkologischer Erkrankungen, der Therapie bei Schlaganfall sowie auch

im Rahmen der Versorgung von Schwangeren und Neugeborenen ein herausragendes

Leistungsspektrum.

Quelle: Pressemitteilung, 23.11.2021