Klinikum Niederlausitz: Kaufvertrag unterzeichnet und Neuausrichtung eingeleitet (Pressemitteilung).

Die Vision eines wirtschaftlich starken Klinikums Niederlausitz mit langfristig gesicherten Standorten in Senftenberg und Lauchhammer nimmt weiter Form an. Ende des vergangenen Jahres legte der Kreistag des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zum Abschluss eines mehrmonatigen umfassenden Verfahrens zur Partnersuche für das in den Vorjahren in

finanzielle Schieflage geratene Klinikum per Beschluss den Grundstein für eine künftige Neuausrichtung des Klinikums mit der Sana Kliniken AG. Am gestrigen Dienstag (23.02.) folgte nun

der nächste Schritt: In Berlin unterzeichneten Vertreter des Gesellschafters

Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der Sana Kliniken AG sowie der Klinikum

Niederlausitz GmbH den Kauf- und Abtretungsvertrag.

Der Kreistag hatte den Landrat per Kreistagsbeschluss vom 17. Dezember 2020

beauftragt, den entsprechenden Vertrag mit Sana zu schließen. An dem

Notartermin nahmen als Vertreter des bisher alleinigen Gesellschafters

Landkreis Oberspreewald-Lausitz Landrat Siegurd Heinze und die Erste

Beigeordnete, Grit Klug, teil. Für den künftigen Partner Sana unterzeichnete

Dr. Jens Schick, Mitglied des Vorstands der Sana Kliniken AG.

Mit der Unterzeichnung des Vertrages ist es jedoch noch nicht getan:

Insbesondere steht noch die Prüfung der Anteilsübertragung durch das

Bundeskartellamt und parallel durch das Ministerium für Inneres und Kommunales

des Landes Brandenburg aus. Geben diese grünes Licht, erwirbt Sana als

drittgrößter Krankenhausbetreiber Deutschlands entsprechend des

Kreistagsbeschlusses 51 Prozent der Gesellschafteranteile der Klinikum

Niederlausitz GmbH vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Neben dem Verkauf der

Anteile regelt der Vertrag unter anderem Details zur Ausgestaltung des Medizin-

und Standortkonzeptes sowie den Investitionsverpflichtungen seitens Sana. Neben

dem Kaufpreis sagt Sana Investitionen und die Übernahme bestehender

Verbindlichkeiten des Klinikums zu. Diese bewegen sich jeweils im zweistelligen

Millionenbereich.

Landrat Siegurd Heinze: „Hinter allen Beteiligten liegt ein langer, arbeits-

und abstimmungsintensiver Prozess in einem ohnehin bereits herausfordernden

Jahr 2020/2021. Das Interessenbekundungsverfahren wurde gründlich, für die

Interessenten transparent und im Sinne aller zu erfüllender

Wettbewerbskriterien geführt. Das Ergebnis lohnt all die Mühen: Der gestrige

Vertragsabschluss bedeutet den entscheidenden Schritt zur Zukunftssicherung

unseres Klinikums Niederlausitz. Mit Sana erhält dieses einen starken und

erfolgreichen Partner. Mit diesem wird es gelingen, die Häuser medizinisch und

wirtschaftlich erfolgreich zu führen. Notwendige Investitionen in die

Zukunftsfähigkeit der Häuser können umgesetzt werden. Das Klinikum wird eine

neue Stärke und Strahlkraft entwickeln. Hiervon können Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, die Patientinnen und Patienten und letztendlich die gesamte Region

profitieren. Ich weiß, dass sich einige der Kolleginnen und Kollegen über den

frischen Wind freuen. Andere stehen einer Neuausrichtung skeptisch gegenüber.

Das ist in Ordnung und nachvollziehbar. Am Ende gilt es, alle mitzunehmen und

zu überzeugen. Auch hierfür sehe ich das Klinikum und den neuen Partner gut

aufgestellt.“

Sana präsentiert überzeugendes Konzept

Sana hatte im Rahmen des seit Februar 2020 seitens des Landkreises geführten

Interessenbekundungsverfahrens ein stimmiges und auf Langfristigkeit angelegtes

Konzept abgeliefert, welches die Mehrheit der Kreistagsabgeordneten überzeugte.

Die Entscheidung fiel im Ergebnis für die angestrebte Mehrheitsbeteiligung von

Sana und gegen das Minderheitsgebot des CTK Cottbus.

Das Sana-Konzept deckte sich mit dem vorhandenen Sanierungsplan des Klinikums.

Durch die weitere klare Differenzierung des Leistungsspektrums sollen beide

Klinikstandorte – Lauchhammer und Senftenberg – erhalten und gestärkt werden.

Mit Blick auf das Standort- und Medizinkonzept zielt das Unternehmen auf eine

Verbesserung der Patienten-, Mitarbeiter- und Einweiserzufriedenheit zur

Sicherung stationärer Fälle ab. Auch umfangreiche Investitionen in das Klinikum

Niederlausitz sagt Sana mit Vertragsunterzeichnung zu. Diese betreffen etwa die

bauliche Umsetzung des Medizin- und Standortkonzeptes, die weiterreichende

Modernisierung der technischen Gebäudeausrüstung, die Ertüchtigung des

Brandschutzes sowie IT-Investitionen.

Drei medizinische Leuchtturmprojekte am Standort Senftenberg sollen gemäß

Vertrag innerhalb der nächsten fünf Jahre realisiert werden. Hierzu zählen die

Akut- und Notfallversorgung mit zentralisiertem High-Care-Bereich, die

Zentralisierung der Inneren Medizin mit stärkerem Fokus auf interventionelle

Medizin sowie eine Bereitschaft des Herzkatheterlabors rund um die Uhr, so dass

Herzinfarktpatienten auch nachts und am Wochenende nicht in umliegende

Krankenhäuser verlegt werden müssen. Dafür sind teilweise Investitionen in

bauliche Maßnahmen notwendig. Ebenso sind die Stärkung und Zentralisierung der

Chirurgie und perspektivisch der Aufbau eines Gefäßzentrums geplant.

Nicht zuletzt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen von der neuen

Partnerschaft profitieren. Ziel ist es, die Arbeitgeberattraktivität nachhaltig

zu sichern.

Termin zur Übergabe der Geschäfte erst nach Genehmigung

Die neue Geschäftsführung wird von der Sana Kliniken AG benannt. Dies erfolgt

nach den notwendigen Freigaben seitens des Bundeskartellamtes sowie des

Innenministeriums. Erst dann tritt der Verkauf der Gesellschaftsanteile in

Kraft und der konkrete Übertragungsstichtag kann definiert werden, ordnet

Heinze den aktuellen Sachstand nach Vertragsunterzeichnung ein.

Dr. Jens Schick sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen

Kolleginnen und Kollegen in Senftenberg und Lauchhammer. Er kündigte an, dass

es zum Start der Partnerschaft entsprechende Informationsveranstaltungen geben

werde. „Wie diese in Zeiten von Corona aussehen, müssen wir noch überlegen,

aber klar ist: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen die Gelegenheit

erhalten, Sana und die handelnden Personen so rasch wie möglich kennen zu

lernen, ihre Fragen zu stellen und sich selbst ein Bild von uns zu machen.“

Mit Blick auf die noch ausstehende Entscheidung des Bundeskartellamtes sagte

Dr. Schick: „Sana hat während des Interessensbekundungsverfahrens deutlich

gemacht, dass wir großes Interesse an den Häusern und seinen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern haben. Wir sind voller Tatendrang und wollen unsere Pläne für

die beiden Häuser, die ja im Kreistag auf breite Zustimmung gestoßen waren,

nach der Verantwortungsübernahme weiter präzisieren, um sie dann im engen

Schulterschluss mit den Kolleginnen und Kollegen umzusetzen.“

Steht ein Datum für den Übertragungsstichtag fest, wird dieses kommuniziert,

allen voran der Belegschaft selbst, stellt Heinze in Aussicht. Er trat in

diesem Zusammenhang Gerüchten entgegen, eine neue Geschäftsführung habe bereits

das Büro im Gesundheitsspeicher am Standort in Senftenberg bezogen. Ebenso sehe

das Medizinkonzept außerhalb der Pandemiebewältigung keine kurzfristigen

Schließungen oder Umzüge einzelner Stationen oder Kliniken vor. „Die aktuelle

medizinische Leistungserbringung im Klinikum erfolgt unabhängig vom derzeitigen

Prozess weiterhin wie gewohnt und auf hohem Niveau. Auch in unserem modernen

Geburtenhotel in Lauchhammer kommen weiterhin Kinder zur Welt“.

Quelle: Niederlausitz Aktuell, 24.02.2021