3.000 Beschäftigte sind dabei: Klinikum Westfalen erklärt den Klimaschutz zum Unternehmensziel (Pressemeldung).

Durch technische Maßnahmen hat der Krankenhaus Verbund seinen CO2-Ausstoß in den vergangenen zwei Jahren im Bereich der Versorgungstechnik bereits um rund 12 Prozent gesenkt. „Get green - Wir für den Klimaschutz!“, so lautet das Motto unter dem das Klinikum Westfalen den ökologischen Fußabdruck seiner

vier Krankenhäuser deutlich senken will. Durch technische Maßnahmen ist es in den zwei vergangenen Jahren bereits gelungen, den jährlichen CO-Ausstoß im Bereich der

Versorgungstechnik um rund 12 Prozent bzw. 950 Tonnen CO2 zu reduzieren. Nun

sollen weitere Maßnahmen folgen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

machen mit.

Bis zum Frühjahr 2023 werden alle Abteilungen eine eigene Klimaschutzmaßnahme

entwickeln und umsetzen. Am Ende wird die Klimaschutzbeauftragte des Klinikums

Westfalen Monique Moch-Lasok jeden einzelnen Beitrag bewerten und eine

CO2-Bilanz erstellen, die im Rahmen eines Umwelttages vorgestellt werden soll.

„So können unsere 3.000 Beschäftigten, aber auch interessierte Patienten und

Besucher sehen, welche Fortschritte wir machen“, erklärt Hauptgeschäftsführer

Stefan Aust, der den Klimaschutz zum Unternehmensziel erklärt hat.

Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck des Klinikverbundes deutlich zu

verkleinern. Immerhin produziert das Klinikum Westfalen an seinen vier

Standorten, den Knappschaftskrankenhäusern Dortmund und Lütgendortmund sowie

dem Hellmig-Krankenhaus und der Klinik am Park Lünen allein im Bereich der

Energieversorgung jährlich noch 8.059,60 Tonnen CO2 und steht damit keineswegs

allein da. Deutschlandweit verbraucht jedes einzelne Krankenhausbett genauso

viel Energie wie vier Einfamilienhäuser.

Durch pfiffige Ideen und gemeinsamen Anstrengungen will das Klinikum Westfalen

diese Bilanz nun deutlich verändern – ohne dass die Sicherheit und der Komfort

im Krankenhaus darunter leiden. „An Ideen mangelt es nicht“, berichtet

Klimamanagerin Monique Moch-Lasok, die den einzelnen Abteilungen beratend zur

Seite steht und die Projekte begleitet.

Waren die bisherigen Einsparungen von rund 950 Tonnen CO2 durch entscheidende

Veränderungen in der Haustechnik möglich, so geht es nun auch um kleinere

Maßnahmen und um andere Bereiche: „In der Pflege, bei der Medizintechnik aber

auch in den Büros, unserer Küche und der Abfallwirtschaft gibt es noch viele

Einsparpotentiale – und wer könnte die besser entdecken, als Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, die tagtäglich in diesen Bereichen arbeiten?“, erklärt

Hauptgeschäftsführer Stefan Aust, warum er den Klimaschutz im Klinikum

Westfalen als große, verbindende Gemeinschaftsaufgabe sieht.

Quelle: Pressemeldung, 09.06.2022