Knappschaft Kliniken begrüßen Trainees im neuen Programm für Pflegemanagement (Pressemitteilung).

Vorbereitung für zukünftige Führungsaufgaben mit hohem Praxisanteil. Dortmund/Bochum, 11. August 2020. Pflege ist das Herzstück eines Krankenhauses und braucht starke Führungskräfte – diese entwickelt das neu gestaltete Traineeprogramm für Pflegemanagement der Knappschaft Kliniken GmbH. Hauptgeschäftsführer Andreas Schlüter hieß

die Teilnehmenden Willkommen. „Mit unserem Management-Traineeprogramm haben wir bereits

bewiesen, dass wir den Übergang vom Studium ins Arbeitsleben erfolgreich gestalten können. Wir

haben viele Talente gefördert, die inzwischen auch wichtige Stellen in unseren Kliniken besetzen.

Diese Erfahrungen übertragen wir jetzt auf die Pflege“, so Andreas Schlüter.

Insgesamt sieben Trainees starteten jetzt mit einer Einführungsveranstaltung am Klinikum Vest in

Recklinghausen. Unter Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen lernten sich die

Nachwuchskräfte persönlich kennen, bevor es für sie in ihre jeweiligen Stammhäuser im

knappschaftlichen Klinikverbund ging.

Während des einjährigen Trainee-Programmes lernen die Teilnehmer neben ihrem Stammhaus

auch einen weiteren Standort im Klinikverbund kennen – zum Beispiel Dortmund, Lünen, Bochum,

Bottrop, Recklinghausen, Marl, Gelsenkirchen, Würselen, Püttlingen oder Sulzbach. Während der

gesamten Zeit steht ihnen jeweils eine Pflegedirektorin beziehungsweise ein Pflegedirektor der

knappschaftlichen Kliniken als Mentorin oder Mentor zur Seite, um sie in ihrer fachlichen und

persönlichen Entwicklung zu unterstützen.

Matthias Dieckerhoff, Pflegedirektor der Knappschaft Kliniken GmbH: „Unsere Trainees bringen

schon zahlreiche Erfahrungen mit. Sie kennen die Praxis und sind akademisch ausgebildet. Gerne

möchten wir ihnen den letzten Schliff für Leitungsaufgaben geben.“

Deswegen setzt das Traineeprogramm auf die konkrete Anwendung des theoretisch erworbenen

Wissens. Neben eigenen Projekten werden die sieben Teilnehmer auch die Mitarbeiter in den

Leitungspositionen im Pflege- und Funktionsdienst unterstützen. Die Schwerpunkte liegen hierbei

auf der Mitarbeiterkommunikation und -organisation, dem Controlling, der Personalentwicklung

sowie der Verbesserung der Pflegequalität. Zusätzlich besuchen die Teilnehmer Workshops, um

zum Beispiel die eigene Führungspersönlichkeit zu entwickeln.

Die Knappschaft Kliniken GmbH steuert die sieben Krankenhausverbünde, an denen die Deutsche

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS) zu mindestens 50 Prozent beteiligt ist. Im

Verbund aller Knappschaftskliniken werden jährlich fast 680.000 Patientinnen und Patienten

versorgt. Dadurch entsteht ein Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro.

Als Tochtergesellschaft der DRV KBS ist die Knappschaft Kliniken GmbH Teil eines einzigartigen

Verbundsystems. Zu diesem gehören neben der Minijob-Zentrale auch die Rentenversicherung, die

Renten-Zusatzversicherung, die Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT, die

Seemannskasse und ein eigenes medizinisches Kompetenznetz.

Zum Foto

Die neuen Trainees der Knappschaft Kliniken (erste Reihe) gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer

Andreas Schlüter (2.v.l.) sowie dem Pflegedirektor Matthias Dieckerhoff (4.v.r.) bei der Auftaktveranstaltung

des Traineeprogramms für Pflegemanagement im Klinikum Vest, Recklinghausen.

Quelle: Pressemitteilung, 11.08.2020