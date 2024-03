Kommunale Arbeitgeber kritisieren Informationskampagne des Marburger Bundes

Marburger Bund verbreite falsche und verzerrende Informationen zum Angebot der VKA im Zuge der Tarifverhandlungen (VKA).

Im Nachgang zum gestrigen Arbeitskampf, zu dem die Gewerkschaft Marburger Bund anlässlich der Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) nach vier Tarifverhandlungsrunden sowie zwei Sondierungsgesprächen aufgerufen hat, zeigen sich die kommunalen Arbeitgeber auch im

Hinblick auf die Informationspolitik der Gewerkschaft gegenüber den Ärztinnen und Ärzten irritiert. Dazu Wolfgang Heyl, Verhandlungsführer der VKA und Vorsitzender des

Gruppenausschusses der VKA für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: „Vermehrt

hat uns aus unserer Mitgliedschaft der Hinweis erreicht, dass ein Großteil der

von der diesjährigen Tarifrunde betroffenen Ärzteschaft gar nicht weiß, worum

es bei den Verhandlungen eigentlich geht. Dazu kommt die Desinformationspolitik

der Gewerkschaft Marburger Bund, die auch die Öffentlichkeit glauben machen

will, die kommunalen Arbeitgeber würden der Ärzteschaft bewusst eine

Schlechterstellung im Zuge der Tarifverhandlungen zumuten wollen. Diese

Aussagen sind problematisch und haben nichts mit dem bisherigen

Verhandlungsverlauf zu tun.“

Wolfgang Heyl: „Der Marburger Bund behauptet, dass die Ärztinnen und Ärzte

statt bisher vier nach Vorstellung der VKA sieben Bereitschaftsdienste pro

Monat leisten sollen. Das ist schlicht falsch. Unser im Dezember 2021

abgegebenes Angebot hat die aktuell geltende Regelung, nach der im Durchschnitt

nur bis zu vier Bereitschaftsdienste pro Monat zu leisten sind, überhaupt nicht

angetastet. Über diese vier Dienste hinausgehende Bereitschaftsdienste sollen

wie bisher nur geleistet werden, wenn andernfalls eine Gefährdung der

Patientensicherheit droht. Mit unserem Angebot haben wir lediglich eine

zusätzliche Haltelinie angeboten, wonach mehr als sieben Dienste nur mit

Zustimmung des Arztes bzw. der Ärztin möglich gewesen wären. Nochmals: die

aktuelle Begrenzung auf vier Bereitschaftsdienste haben wir überhaupt nicht

berührt und diese deshalb auch nicht aufgeweicht.“

Zugleich kursiert die Fehlinformation, die Ärztinnen und Ärzte an den

kommunalen Kliniken hätten bisher keinen Anspruch auf freie Wochenenden. Auch

das ist falsch: „Mit diesem Missverständnis möchte ich hier ein für alle Mal

aufräumen! Nach den aktuellen Regelungen haben die Ärztinnen und Ärzte an

mindestens zwei Wochenenden pro Monat keine Arbeitsleistung zu erbringen“,

erläutert Wolfgang Heyl. „Hier geht es in den aktuellen Verhandlungen

insbesondere um die Berechnungszeiträume. Wir kommen als kommunale Arbeitgeber

gar nicht auf die Idee, den Ärztinnen und Ärzten den bereits 2019 geregelten

Anspruch auf freie Wochenenden zu versagen. Aber auch hier braucht es

Regelungen, bei denen die Patientensicherheit jederzeit gewährleistet ist und

mit denen die Krankenhäuser ihrem Versorgungsauftrag gerecht werden können.“

Die VKA spricht sich dafür aus, weiterhin eine für beide Seiten tragfähige

Lösung am Verhandlungstisch herbeizuführen. Wolfgang Heyl bekräftigt: „Dabei

setzen wir auf Sachlichkeit und einen respektvollen Umgang zwischen den

Sozialpartnern. Wir fordern den Marburger Bund auf, möglichst schnell an den

Verhandlungstisch zurückzukehren. Es gibt keinen Grund, die Verhandlungen zu

verzögern.“

Weitere Informationen zur Tarifrunde finden Sie unter:

www.tarifrunde-aerzte.vka.de

