Kommunale Arbeitgeber und Gewerkschaften machen bei Sonderregelungen für kommunale Krankenhäuser Fortschritte (VKA).

Die VKA und die Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion haben sich bei den am Montag aufgenommenen Tarifverhandlungen zu Sonderregelungen in kommunalen Krankenhäusern

auf ein Teilergebnis geeinigt.

Demnach soll der Zeitzuschlag für Samstagsarbeit bei Wechselschicht- bzw.

Schichtarbeit (analog zum Samstagszuschlag für die übrigen Beschäftigten) ab

dem 1. Juli 2019 auf 20 Prozent angehoben werden.

Beide Seiten hatten in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 2018

vereinbart, darüber gesondert verhandeln zu wollen. Weiterhin streben die

Gewerkschaften an, dass bei Wechselschichtarbeit gesetzliche Pausenzeiten in

die Arbeitszeit einberechnet werden sollen. Hierzu werden die Gespräche im

September 2019 fortgesetzt. Grund dafür ist, dass die Refinanzierung der daraus

resultierenden Kosten durch das neue Pflegepersonal-Stärkungsgesetz bisher

nicht gesichert ist.

Die kommunalen Arbeitgeber gehen davon aus, dass die diesbezüglich noch offenen

Fragen bis zum Herbst geklärt werden können. „Die VKA steht nach wie vor zu

ihrer Verhandlungszusage aus der Tarifrunde, die Arbeitsbedingungen in der

Pflege nachhaltig verbessern zu wollen. Dazu bedarf es jedoch einer klar

definierten und verbindlichen Regelung für die vollumfängliche Refinanzierung

der Mehrkosten. Ohne die Zusicherung dessen sind die Ausgaben für die

kommunalen Krankenhäuser nicht zu stemmen.“, so Dr. Dirk Tenzer, Vorsitzender

des Gruppenausschusses der VKA für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und

Mitglied der Verhandlungsführung der Arbeitgeber.

Die am Montag getroffene Vereinbarung steht bis zum 30. September 2019 unter

Erklärungsvorbehalt.

Quelle: VKA, 25.06.2019