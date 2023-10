Kplus Gruppe und GFO begeben sich auf einen gemeinsamen Weg - Beide Träger prüfen eine Zusammenarbeit in der stationären Patientenversorgung (Pressemitteilung).

Beide Träger prüfen eine Zusammenarbeit in der stationären Patientenversorgung. Die Kplus Gruppe und die Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) prüfen derzeit eine mögliche Zusammenarbeit. Dazu führen beide katholischen Träger intensive Gespräche. Die Aufsichtsgremien der Kplus Gruppe und der GFO

haben dafür Grünes Licht gegeben.

Ziel beider Träger ist es, vor dem Hintergrund der gesundheitspolitischen

Vorgaben, die Herausforderungen insbesondere der stationären

Patientenversorgung gemeinsam zu bewältigen. Dabei geht es um eine

spezialisierte und qualitative gute Medizin, die Sicherheit von Arbeitsplätzen

und den Erhalt katholischer Trägerstrukturen.

Die Kplus Gruppe und die GFO befinden sich dazu auch in Gesprächen mit dem

Landesgesundheitsministerium NRW, den Kostenträgern sowie dem Erzbistum Köln

und den Kirchengemeinden. Das Erzbistum und die katholischen Kirchengemeinden

in Solingen-Ohligs und Leverkusen-Opladen sind die wesentlichen Gesellschafter

der Kplus Gruppe. Voraussetzung für eine Integration der Kplus Gruppe in den

GFO-Verbund und für gemeinsame Aktivitäten in der stationären

Patientenversorgung sind die Zustimmung von Landes- und Bezirksregierung sowie

Kostenträgern und Kartellamt.

Der Sprecher der Geschäftsführung der GFO, Ingo Morell, sagt: „Wir haben uns

jetzt auf einen gemeinsamen Weg begeben. Wir halten ihn für richtig und wollen

ihn gemeinsam gehen. Wir sind aber von der Zustimmung vieler anderer Gremien

abhängig. Daher ist dieser Prozess ergebnisoffen.“

Dabei ist die Kplus Gruppe auf die GFO zugegangen. Andreas Degelmann,

Geschäftsführer der Kplus Gruppe beschreibt den Hintergrund der

Kplus-Initiative so: „Als im Krankenhausmarkt eher kleiner Träger müssen wir

uns einen starken Partner suchen. Nur so können wir den Fortbestand der

konfessionellen Häuser in der Region langfristig sicherstellen. Das Engagement

der GFO ist im Rheinland und im Bergischen Land bereits stark ausgeprägt. Die

Kplus Gruppe passt schon geografisch wie ein Puzzlestück in die regionale

Struktur. Damit wäre ein Zusammenschluss ein Gewinn für alle.“

Noch im vergangenen Jahr hatte die Kplus Gruppe intensive Gespräche über die

christliche Sozial und Krankenhauslandschaft im Rheinland mit der St.

Augustinus Gruppe in Neuss geführt. Schon damals war das Krankenhaus in

Langenfeld, das zur GFO gehört, in die Überlegungen einbezogen worden. Aus

diesen Überlegungen sind - auf Vermittlung der St. Augustinus Gruppe - die

neuen Pläne entstanden. Schon allein geografisch passen die Einrichtungen der

Kplus Gruppe wie das fehlende Puzzlestück in die Landschaft der GFO. Ein

Zusammenschluss zwischen St. Augustinus und Kplus Gruppe wird damit nicht

zustande kommen.

In den nächsten Wochen und Monaten stehen viele weitere Gesprächen an: mit der

Landesregierung, Kostenträgern, dem Erzbistum Köln und den Kirchengemeinden.

„Sobald wir dabei konkrete und belastbare Ergebnisse erzielt haben“, betont

Andreas Degelmann, „werden wir unsere Mitarbeitenden, unsere Gremien sowie die

Öffentlichkeit informieren.“

Zur Kplus Gruppe gehören vier Krankenhäuser mit fünf Standorten, fünf

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und 13 Senioreneinrichtungen, zwei

Schulen und eine Inklusionsgesellschaft. Zum Verbund der GFO zählen acht

Krankenhäuser mit 14 Standorten, neun MVZ, 20 Einrichtungen der Altenhilfe, 14

der Kinder- und Jugendhilfe, sechs Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen sowie

zwei Hospize.

Quelle:Pressemitteilung, 03.11.2020