Krankenhäuser in Hamburg 2018 (Statistikamt Nord).

Zahl der Verstorbenen auf knapp 11 000 gestiegen. Im Jahr 2018 sind in den Hamburger Krankenhäusern 10 922 Personen während eines voll­stationären Klinikaufenthalts verstorben. Das sind 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr, so das Statistikamt Nord. Damit endeten 2,2 Prozent aller Behandlungen mit dem Tod der Erkrankten (2017: 2,1 Pro­zent). Insgesamt gab es 496 708 vollstationäre Behandlungsfälle (Entlassungen zuzüglich Todesfälle) im Jahr 2018 in Hamburg. Das sind 1,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Quelle: Statistikamt Nord, 18.05.2020