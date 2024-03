Krankenhäuser in Hamburg 2020: Mehr Personal vor allem im Pflegedienst (Pressemitteilung).

Am Jahresende 2020 waren in den Hamburger Krankenhäusern 35 537 Personen beschäftigt. Das sind 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr, so das Statistikamt Nord. Die höchste Zuwachsrate gab es dabei beim Pflegedienst. 14 729 Personen waren im Pflegedienst beschäftigt. Das sind 13 Prozent mehr als im Jahr zu­vor.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegedienst bildeten die größte Gruppe innerhalb des nichtärztlichen Personals. Insgesamt waren 28 769 Personen als nichtärztliches Personal beschäftigt, das

sind 81 Prozent der Belegschaft. Der Personalbestand wuchs gegenüber dem

Vorjahr um vier Prozent.

Im ärztlichen Dienst waren 19 Prozent aller Krankenhausbeschäftigten tätig (6

768 Personen). Der Personalbestand stieg hier im Jahresvergleich geringfügig um

ein Prozent.

Hinweis:

In den Angaben sind Schülerinnen und Schüler bzw. Auszubildende, das Personal

der Ausbil­dungsstätten sowie Personen ohne direktes Beschäftigungsverhältnis

mit dem Krankenhaus („Leiharbeiter und -arbeiterinnen“) nicht enthalten.

Quelle: Pressemitteilung, 28.03.2022