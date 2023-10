Krankenhäuser sollen Personalausstattung bei Pflege veröffentlichen (Bundestag).

Die Bundesregierung will an ihrem Plan festhalten, die Pflegepersonalquotienten von Kliniken künftig zu veröffentlichen. Durch die Veröffentlichung der standortbezogenen Pflegepersonalquotienten werde für alle Bürger deutlich, ob ein Krankenhaus im Verhältnis zum Pflegeaufwand viel oder wenig

Pflegepersonal einsetze, heißt es in einer Erwiderung der Bundesregierung auf eine Stellungnahme des Bundesrates zum Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) (19/26822), wie aus einer

Unterrichtung (19/27214) hervorgeht.

Der Bundesrat argumentiert hingegen, die Veröffentlichung berücksichtige nicht

die Bemühungen von Kliniken, Pflegepersonal anzuwerben, die oftmals in

Ballungsräumen vergeblich seien. Durch die Veröffentlichung entstehe dann eine

ungerechtfertigte „Brandmarkung“ der Häuser.

Die Bundesregierung hält dagegen, die Qualität der Krankenhausversorgung hänge

maßgeblich von der Qualität der pflegerischen Versorgung ab. Unter

Transparenzgesichtspunkten sei es unerheblich, aus welchen Gründen eine Klinik

eine im Vergleich zu anderen Häusern schlechtere oder bessere

Personalausstattung aufweise.

Quelle: Bundestag, 09.03.2021