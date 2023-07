Krankenhaus Eichhof geht neue Wege bei der Mitarbeiter-Akquise. Integration ausländischer Fachkräfte gelingt mit umfangreicher Begleitung im Alltag (Pressemitteilung).

Ivana Dorn aus Serbien ist seit Juni dieses Jahres als vollwertig anerkannte Gesundheits- und Krankenpflegerin am Krankenhaus Eichhof tätig und auch privat im Vogelsberg angekommen. Dass aus dem steinigen Weg von Serbien nach Deutschland eine Erfolgsgeschichte beruflicher und privater Integration wurde, ist dem Einsatz von Bereichsleiter Personal

Berthold Remiger zu verdanken.

Der Fachkräftemangel in der Gesundheitspflege verschärft sich zusehends. Daher

gehen Personaler im ganzen Bundesgebiet kreative Wege. So geschehen auch am

Krankenhaus Eichhof in Lauterbach. Dank unseres Stiftungsratsvorsitzenden,

Herrn Mai, wurde Kontakt zu einem Metallbauunternehmen aufgenommen, in dem

schon serbische Fachkräfte beschäftigt waren. In einem ersten Gespräch stellte

sich heraus, dass der dortige Personalverantwortliche, ein ehemaliger

Auszubildender, über Kontakte nach Serbien verfügt und somit waren die Weichen

gestellt. Im Rahmen weiterer Recherchen knüpfte Berthold Remiger erste

Verbindungen zu einer kleinen Agentur mit Sitz in Erfurt und Sarajevo, die

Fachkräfte auch aus dem Gesundheitswesen nach Deutschland vermittelt.

Schon der Austausch der Bewerbungsunterlagen für Ivana Dorn zeigte den

unkonventionellen Verlauf dieser Akquise. Am Bahnhof in Fulda übergab die

Agentur die notwendigen Dokumente an den Lauterbacher Bereichsleiter, der

beeindruckt von dem hervorragenden serbischen Examen der Krankenschwester sein

Interesse bekundete. Im Dezember 2018 offerierte das Krankenhaus Eichhof

zunächst ein Praktikum für die Serbin und kümmerte sich nach deren Zusage um

die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.

Ivana Dorn ihrerseits nutzte die Zeit und lernte binnen eines knappen halben

Jahres die deutsche Sprache und verblüffte die Verantwortlichen am Lauterbacher

Krankenhaus nach ihrer Einreise im April 2019 mit fließenden

Deutschkenntnissen. Währenddessen hatte Herr Remiger Unterkunft und Verpflegung

organisiert, eine Checkliste erstellt, in der Angaben wie Bankverbindung,

Hausarztsuche oder der Bezug von Medikamenten in der Apotheke gelistet waren

und was man als Mieter einer Wohnung zu beachten hat. „Dank unserer Kollegin im

Personalbüro Katharina Jahn, die Ivana Dorn unter ihre Fittiche genommen hat,

konnten wir dafür sorgen, dass die neue Mitarbeiterin auch eine

Ansprechpartnerin für die Freizeitgestaltung oder zum Einkaufen gehen hatte“,

beschreibt der Bereichsleiter das große Engagement.

Auch beruflich lief alles wie am Schnürchen. Zwar wunderte sich die 26-Jährige

über die vermeintlich „kurze“ Arbeitszeit von acht Stunden pro Tag, doch

schnell wurde klar, dass sie hier im Vogelsberg ihre Zukunft finden wollte.

Vier Jahre hatte die Ausbildung zur Krankenschwester in Serbien gedauert, und

schon kurz nach ihrer Ankunft in Lauterbach war den Verantwortlichen am

Krankenhaus Eichhof bewusst, welches Juwel sie mit Ivana Dorn gefunden hatten.

Die serbische Krankenschwester rotierte in den einzelnen Abteilungen, das

Praktikum wurde verlängert und sie besuchte Anerkennungskurse in Pflegeschulen

und in einer Klinik in Wiesbaden, die seit einiger Zeit als Kooperationspartner

mit dem Krankenhaus Eichhof zusammenarbeitet. „Sobald das Anerkennungsverfahren

erfüllt ist, findet eine Prüfung in der Schule statt. Hat der Prüfling

bestanden, so erhält er oder sie die Anerkennung als Gesundheits- und

Krankenpfleger und ist den deutschen Kolleginnen gleichgestellt“, erklärt

Berthold Remiger.

Und auch, wenn zwischendurch immer wieder auf beiden Seiten die Sorge bestand,

dass das zuständige Regierungspräsidium mit neuen Erlässen die geplante

langfristige Zusammenarbeit kippen könnte, so hat Ivana Dorn zwischenzeitlich

ihr Testat hervorragend absolviert und ist seit Juli dieses Jahres voll

angestellte Mitarbeiterin am Krankenhaus Eichhof. Dass alle Bereichsleitungen

der verschiedenen Fachbereiche die junge Serbin gerne für die eigene Station

gewonnen hätten, spricht für ihre Qualität.

Für Berthold Remiger ist das Pilotprojekt ein erster Schritt in die richtige

Richtung und sein Fazit fällt positiv aus: „Es gibt so viele hervorragend

ausgebildete Fachkräfte außerhalb Deutschlands, die gerne bei uns arbeiten

möchten und sich hier eine Zukunft aufbauen wollen. Das würde die drohende

personelle Verknappung im Gesundheitswesen deutlich verbessern.“ Kritik übt er

an den Hürden für die Ausbildungsanerkennung, die noch immer sehr hoch und

alleine nicht zu bewältigen seien.

Für Ivana Dorn ist ein Traum in Erfüllung gegangen, doch eines ist allen

Beteiligten am Krankenhaus Eichhof deutlich geworden: „Ohne Unterstützung im

beruflichen, sprachlichen und privaten Bereich kann die Integration

ausländischer Fachkräfte nicht gelingen, sonst wandern sie irgendwann wieder ab

oder gehen in ihre Heimatländer zurück, weil sie sich bei uns nicht aufgehoben

fühlen“, konstatiert Remiger.

Quelle: Pressemitteilung, 29.07.2020