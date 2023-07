Krankenhaus-Manager gründen Start-up Accelerator

Team langjähriger Krankenhaus-Manager gründet Start-up Accelerator TION Health AG (Medieninformation).

Die drei erfahrenen Krankenhaus-Manager Stefan Begemann, Joachim Bovelet und Dr. Hans-Peter Schlaudt gründen gemeinsam die TION Health AG. TION Health versteht sich als Partner für Start-ups, Investoren und Marktteilnehmer wie Krankenhäuser, Ambulante Zentren und

Medizintechnik. „Die Gesellschafter der TION Health AG kennen seit vielen Jahren die Bedürfnisse und Besonderheiten der Branche rund um Krankenhäuser, Arztpraxen,

etc. und wissen genau, vor welchen Herausforderungen diese Einrichtungen

stehen. Diese Marktkenntnis, unser Management Know-how und ein breites Netzwerk

an Investoren macht uns zum idealen Partner für Start-ups, die mit innovativen

Produkten und Dienstleistungen, den Gesundheitsmarkt der Zukunft erobern

wollen“ so Joachim Bovelet.

Stefan Begemann: „Die gesamte Gesundheitsbranche steht vor enormen

Herausforderungen, besonders wenn es darum geht digitale Technologien zum

Nutzen der Branche und der Stakeholder einzusetzen. Wir sehen uns dabei als

„Möglichmacher“ dieser Transformation. Nach vielen Jahre im Management von

Gesundheitseinrichtungen möchten wir nun Transformation und Innovation im

Gesundheitswesen fördern“.

Hans-Peter Schlaudt: „Transformation und Innovationen sind die Zukunft der

Gesundheitsbranche und müssen gefördert werden. Nur so können

Gesundheitssysteme den Menschen die bestmögliche Prävention, Behandlung und

Rehabilitation bieten. Die TION Health AG ist der Partner, um diese Chancen des

medizinischen Fortschritts zu entwickeln, zu finanzieren und zu organisieren“.

Quelle: Medieninformation, 19.07.2022