Krankenhaus-Report 2023 zur Personalsituation in Krankenhäusern

Krankenhaus-Report 2023: Personalsituation in den deutschen Krankenhäusern - Probleme auf allen Ebenen angehen (WIdO, PDF, 6,8 MB).

Die Personalausstattung in den deutschen Kliniken und die Arbeitsbedingungen in

den Krankenhäusern werden schon lange diskutiert. Durch die Corona-Pandemie ist

die Personalsituation, vor allem die Arbeitsbelastung von Pflegekräften und

medizinischem Personal, für einige Zeit verstärkt ins Bewusstsein der

Öffentlichkeit gerückt und hat auch in der Politik viel Aufmerksamkeit

bekommen. Ursachen dieser Belastung sind unter anderem die im Verhältnis zur

Fallzahl geringere Zahl von Fachkräften, Fehlanreize durch das

Finanzierungssystem und die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt.

Die Ausgangssituation wird im aktuellen Krankenhaus-Report in unterschiedlichen

Beiträgen beleuchtet. Bezogen auf die Bevölkerung verfügt Deutschland im Jahr

2019 im europäischen Vergleich über leicht überdurchschnittlich viel Personal

im ärztlichen und pflegerischen Bereich. Bezogen auf die Fallzahl zeigt sich

allerdings, dass Ärzte und Pflegekräfte in Deutschland im Schnitt mehr Fälle

versorgen müssen als ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen europäischen

Ländern. Der europäische Mittelwert liegt bei rund zwölf Ärztinnen und Ärzten

sowie 27 Pflegekräften pro 1.000 Fälle. Deutschland liegt mit etwa acht

Ärztinnen und Ärzten und knapp 19 Pflegekräften pro 1.000 Fälle deutlich

darunter.

[...]

Quelle: WIdO, 19.04.2023