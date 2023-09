Krankenhausbarometer 2018 (Download, PDF, 987 kB).

Das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) stellt mit dem vorliegenden Bericht die Ergebnisse des Krankenhaus Barometers 2018 vor. Beim Krankenhaus Barometer handelt es sich um eine jährlich durchgeführte Repräsentativbefragung deutscher Krankenhäuser zu aktuellen

gesundheitsund krankenhauspolitischen Themen. Das Barometer wird im Auftrag der Träger des DKI erstellt; das sind die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), der Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) und der

Verband der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK).

Ziel des Krankenhaus Barometers ist es, den Krankenhäusern und den

Krankenhausverbänden zeitnahe Informationen zum aktuellen Krankenhausgeschehen zur Verfügung zu stellen. Seit seiner Einführung im Jahr 2000 hat

sich das Krankenhaus Barometer zu einem einzigartigen Informationsinstrument im Krankenhausbereich entwickelt, das seither exklusiv,

kontinuierlich und auf repräsentativer Basis über zahlreiche aktuelle Themen

aus dem Krankenhausbereich berichtet. Die jährlichen Ausgaben des

Krankenhaus Barometers sind im Downloadbereich der DKI-Homepage

abrufbar (www.dki.de).

Die Ergebnisse des Krankenhaus Barometers 2018 beruhen auf der

schriftlichen Befragung einer repräsentativen Stichprobe von zugelassenen

Allgemeinkrankenhäusern ab 100 Betten in Deutschland, welche von April bis

Mitte Juli 2018 durchgeführt worden ist. Beteiligt haben sich insgesamt 249

Krankenhäuser.

Die Krankenhäuser unter 100 Betten wurden nicht in die Erhebung

einbezogen, da es sich vielfach um Kliniken mit einem besonderen

Leistungsspektrum und einer besonderen Struktur handelt (z. B. zahlreiche

Privatkliniken ohne Versorgungsauftrag, kleine Fach- und Belegkliniken).

Durch die Nicht-Einbeziehung dieser Häuser, auf die bundesweit lediglich ca.

4 % der Betten, der Patienten und des Krankenhauspersonals entfallen, wird

eine homogenere Gruppe der kleineren Krankenhäuser in der Grund- und

Regelversorgung geschaffen.

Das Deutsche Krankenhausinstitut möchte sich an dieser Stelle herzlich bei

den Krankenhäusern bedanken, die mit ihrer Teilnahme an der Erhebung den

vorliegenden Bericht ermöglicht haben.

Quelle: Download, 30.11.2018