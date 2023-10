Krankenhausexpertin verstärkt das Beratungsteam (Borchers & Kollegen).

Mit Dr. Silke Kühnle gewinnt die Borchers & Kollegen Managementberatung zum Jahreswechsel eine erfahrene Krankenhausexpertin für ihr wachsendes Beratungsteam. Frau Dr. Kühnle blickt auf jahrzehntelange Erfahrungen als Konzeptentwicklerin und Umsetzerin im Gesundheitswesen zurück. Nach

langjähriger Tätigkeit in der Managementberatung und in der

Unternehmensentwicklung von Kliniken sammelte Frau Dr. Kühnle operative

Erfahrung im Management von Universitätsklinika und privaten

Krankenhausträgern. Sie wechselt vom Klinikverbund CLINOTEL, wo sie aktuell als

Projektleiterin für medizinstrategische Fragen und die Betreuung der Region

West verantwortlich tätig ist, zu Borchers & Kollegen. Als Senior Managerin

übernimmt die 51-jährige Düsseldorferin ab Januar 2021 eine verantwortliche

Rolle in der bundesweiten Krankenhausberatung rund um die Geschäftsführer Dr.

Jan Schlenker und Matthias Borchers.

Der Zugang von Lisa Nolte und Julia Botschmanowski als Beraterinnen mit auf das

Gesundheitswesen ausgerichteten Studienabschlüssen und Berufsausbildungen

rundet den nächsten Wachstumsschritt der noch jungen Managementberatung in

diesem Herbst ab.

Quelle: Borchers & Kollegen, 20.10.2020