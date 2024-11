Krankenhausstatistik 2023 Berlin und Brandenburg

Berlin und Brandenburg: Zahl der vollstationären Behandlungen wieder leicht gestiegen (Pressenachricht).

Im Jahr 2023 wurden in den 88 Berliner Krankenhäusern 772.778 Patientinnen und Patienten vollstationär versorgt und in den 63 Brandenburger Einrichtungen 490.979 Personen. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, waren das in Berliner Krankenhäusern 3,3 % Behandlungsfälle mehr und in Brandenburger Krankenhäusern 5,0 % mehr als im Jahr 2022.

Bettenkapazität, Auslastung und Verweildauer

In Berlin standen für die vollstationäre Behandlung 20.172 Betten bereit. Das waren 85 Betten weniger als 2022. Auch die Zahl der Intensivbetten nahm um 4,1 % auf 1.444 ab. Die durchschnittliche Bettenauslastung stieg um 2,4 Prozentpunkte auf 76,6 %. Die Verweildauer betrug wie im Vorjahr durchschnittlich 7,3 Tage.

Die 63 Brandenburger Einrichtungen verfügten mit 14.970 Betten über 105 mehr als 2022. Auch die Zahl der aufgestellten Intensivbetten stieg um 2,2 % auf 687 an. Die durchschnittliche Bettenauslastung nahm um 2,2 Prozentpunkte auf 70,2 % zu. Patientinnen und Patienten verweilten durchschnittlich 7,8 Tage in den Einrichtungen.

Berlin und Brandenburg

Hauptamtliches Personal der Krankenhäuser



Erneut mehr hauptamtliches Personal

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der hauptamtlichen Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern der Metropolregion um 1,9 % auf 17.177. Davon arbeiteten 11.423 in Berlin und 5.754 in Brandenburg. So stieg die Anzahl der hauptamtlichen Ärztinnen und Ärzte in Berliner Krankenhäusern gegenüber dem Jahr 2022 um 2,2 %, in den Brandenburger Krankenhäusern fiel der Anstieg mit 1,4 % leicht geringer aus.

Im Pflegedienst waren Ende des Jahres in Berlin 23.672 Fachkräfte beschäftigt, 10,4 % mehr als im Vorjahr. In den Brandenburger Krankenhäusern waren 14.077 Fachkräfte tätig, 3,0 % mehr als im Jahr 2022. Im Funktionsbereich Pflegedienst der Krankenhäuser in der Metropolregion sind überwiegend weibliche Personen beschäftigt. In Berlin ist der Anteil mit 79,8 % leicht geringer als in Brandenburg mit einem Anteil von 84,8 %. Knapp die Hälfte des Personals im Pflegedienst war in Teilzeit beschäftigt. In Berlin waren es 12.349 Beschäftigte oder 52,2 %, in den Brandenburger Krankenhäusern 6.820 bzw. 48,4 %.

Quelle: Pressenachricht, 25.11.2024