Krankenhausstudie 2022 Roland Berger

Krankenhausstudie: 70 Prozent der Krankenhäuser erwarten 2022 ein Defizit (Roland Berger).

Die wirtschaftliche Situation der deutschen Krankenhäuser hat sich in den vergangenen Monaten weiter zugespitzt. Stagnierende stationäre Fallzahlen, der Wegfall der COVID-19-Ausgleichzahlungen und Erlösausfälle durch Personalmangel sorgen für wachsende Defizite. Neun von zehn Kliniken in

öffentlich-rechtlicher Trägerschaft erwarten in diesem Jahr Verluste, über alle Trägerformen hinweg sind es knapp 70 Prozent.

Noch nie waren die Prognosen deutscher Klinikmanagerinnen und -manager so

düster: 96 Prozent rechnen in den nächsten fünf Jahren mit einer weiteren

Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation.

"Verschiedene Faktoren addieren sich aktuell zu einer bedenklichen Gemengelage:

Der Wegfall von Covid-Ausgleichszahlungen, der massive Personalmangel und die

hohe Inflation belasten die Krankenhäuser massiv. Dadurch, dass die Rücklagen

vieler Krankenhäuser schon vor Corona sehr gering war, stehen jetzt viele mit

dem Rücken zur Wand. "

[...]

Quelle: Roland Berger, 08.09.2022