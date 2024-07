KRH Jahresergebnis 2021

Klinikum Region Hannover: Mit -34,2 Millionen Euro fällt das Jahresergebnis des Gesamtkonzerns wie prognostiziert aus (Pressenachricht).

Pandemie und äußere Einflüsse bleiben die bestimmenden Faktoren. Stellten das Jahresergebnis 2021 vor, die Geschäftsführung und die Aufsichtsratsvorsitzenden des KRH Klinikum Region Hannover: (v. l.) Michael

Born, Geschäftsführer Personal, Dr. Matthias Bracht, Geschäftsführer Medizin,

Barbara Schulte, Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur, Steffen Krach,

Regionspräsident und Aufsichtsratsvorsitzender, und Michael Borges,

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

In der Krankenhauswelt nichts Neues, so könnte man auch das Jahresergebnis des

Klinikum Region Hannover (KRH) für das Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr

beschreiben. Da sind die Themen der Pandemiebewältigung, die Einflüsse der

Rettungsschirme, Sonderfinanzierungen und der Budgetverhandlungen und nicht zu

vergessen die Änderungen im Abrechnungssystem für die Behandlung

psychiatrischer Patientinnen und Patienten, die das Arbeiten und Wirtschaften

in dem kommunalen Gesundheitskonzern 2021 mit seinen über 8.500 Beschäftigten

prägten.

Mit -34,2 Millionen Euro fällt das Jahresergebnis des Gesamtkonzerns wie

unterjährig prognostiziert aus. Erstmalig seit vielen Jahren gelang es dem

Unternehmen nicht mehr, ein positives Betriebsergebnis vor Steuern und

Abschreibungen zu erwirtschaften. „Die Rahmenbedingungen im deutschen

Gesundheitswesen und die Corona-Pandemie fordern die Beschäftigten des KRH

weiterhin in hohem Maße. Dennoch haben sie einen wichtigen Teil zur Bewältigung

der Pandemie in der Region Hannover beigetragen und die Gesundheitsversorgung

zu jedem Zeitpunkt sichergestellt. Das verdient unser aller Respekt und den

ausdrücklichen Dank des gesamten Aufsichtsrates“, erklärt der

Aufsichtsratsvorsitzende des KRH, Regionspräsident Steffen Krach. „Die

Situation des KRH ist herausfordernd. Zusammen mit den Beschäftigten arbeiten

wir daran, die Weichen zu stellen, um das Unternehmen zukunftsfähig

weiterzuentwickeln. Alleine werden wir allerdings die Lage nicht ändern können.

Auch Land und Bund müssen ihre Hausaufgaben machen und die Rahmenbedingungen so

gestalten, dass die Gesundheitsversorgung in Deutschland kein Minusgeschäft

ist.“

Diese Einschätzung teilt auch der Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende

Michael Borges: „Ähnlich komplexe und herausfordernde Rahmenbedingungen habe

ich im Krankenhauswesen noch nicht erlebt. In solchen Krisenzeiten gemeinsam

mit Kompetenz, Teamgeist und Engagement da zu sein für die 1,2 Millionen

Menschen in der Region Hannover, im Schichtdienst und oft zu Lasten von

Privatleben, eigenen Angehörigen und der Familie, ist eine herausragende

Leistung, die ausdrücklich gewürdigt werden muss. Das Jahresergebnis tut zwar

weh, aber das Personal hat alles dafür getan die Versorgung der Patientinnen

und Patienten in der Region zu sichern. Die Aufgabe des KRH ist es,

verlässliche Perspektiven für die Beschäftigten zu gewährleisten, doch dafür

müssen die Kostenträger zeitnah ihren finanziellen Verpflichtungen

nachkommen.“

Die Pandemie mit ihren Nebeneffekten hat unzweifelhaft zu dem negativen

Ergebnis beigetragen. Jedoch spielen die noch nicht erfolgten Budgetabschlüsse

der Jahre 2020/2021mit den Kostenträgern eine ganz erhebliche Rolle. Hier ist

insbesondere die Finanzierung der Pflegebudgets per Selbstkostendeckungsprinzip

zu nennen. Leider konnte der gesetzlich formulierte Anspruch, dass alle Kosten

der Pflege ausgeglichen werden müssen, noch nicht in eine konkrete Vereinbarung

mit den Krankenkassen überführt werden. Deshalb mussten die Forderungen

gegenüber den Kostenträgern zur vollständigen Finanzierung der

Pflegeaufwendungen im Jahresabschluss 2021 für die Jahre 2020 und 2021 aus

kaufmännischer Vorsicht wertberichtigt werden. Mit den aktuell vorliegenden

Wirtschaftsprüfertestaten ist damit zu rechnen, dass ein baldiger

Budgetabschluss folgt. Daher kann davon ausgegangen werden, dass dieser

negative Einmaleffekt in Höhe von ca. -25 Millionen Euro in den Folgejahren in

Abhängigkeit von den entsprechenden Budgetabschlüssen korrigiert werden wird.

Erstmalig musste auch die zum Konzern gehörende Tochtergesellschaft, die KRH

Psychiatrie GmbH mit ihren beiden Standorten in Langenhagen und Wunstorf, ein

negatives Ergebnis feststellen. Der Konzernabschluss wird zusätzlich durch das

Beteiligungsergebnis der Psychiatrie mit -3,5 Millionen Euro belastet. Aufgrund

der pandemiebedingten Rückgänge bei den Belegungstagen von ca. 279.000 im Jahr

2019 (vor der Pandemie) auf ca. 224.000 in 2021 und den Umstellungen in der

Abrechnungslogik für die Behandlung psychiatrischer Patientinnen und Patienten,

gehören die Zeiten, in denen Krankenhäuser in diesem Bereich noch

Deckungsbeiträge erzielen konnten, wohl der Vergangenheit an.

In den acht somatischen Häusern ging die erbrachte Leistung im Vergleich zur

der Zeit vor der Pandemie (2019) um 16 Prozent zurück. Auch zum Vorjahr sank

die Zahl der behandelten Patientinnen und Patienten, die sogenannte Fallzahl,

noch einmal von ca. 96.000 in 2020 auf ca. 95.000 in 2021. Im bundesweiten

Vergleich sank die Zahl im Zweijahresvergleich um 13 Prozent. Der noch

deutlichere Rückgang beim KRH ist im Wesentlichen auf den besonders hohen

Versorgungsanteil im Bereich der Coronapatientinnen und Patienten

zurückzuführen, der wie im Vorjahr deutlich über dem eigentlichen Marktanteil

von 40 Prozent, nämlich zwischen 50 und 60 Prozent lag. „Wir werten dies als

deutliches Indiz für die hohe Motivation unserer Beschäftigten, die unseren

Versorgungsauftrag sehr ernst nehmen“, stellen die drei Mitglieder der KRH

Geschäftsführung, Michael Born (Personal), Dr. Matthias Bracht (Medizin) und

Barbara Schulte (Finanzen und Infrastruktur) fest. „Unser Selbstverständnis:

Aus Verantwortung gemeinsam für gute Medizin, bedeutet eben, die vorhandenen

Versorgungsbedarfe der Menschen ernst zu nehmen und sich ihnen zu stellen. Wir

sehen darin eine gemeinsame Aufgabenerfüllung, die durch die derzeit gültigen

Mechanismen der Krankenhausfinanzierung nicht ausreichend berücksichtigt

wird.“

Die Beschäftigten des KRH Klinikum Region Hannover

Trotz des Leistungsrückgangs war es wegen der Einführung der

Pflegepersonaluntergrenzen unbedingt notwendig und geboten, den angeschobenen

Personalaufbau in einem extrem angespannten Pflegefachkräftemarkt weiter

voranzutreiben. Aufgrund der professionalisierten Strukturen gelang bei den

Vollkraftstellen ein Aufbau um 142 von 5.834 im Jahr 2020 auf 5.976 in 2021.

Durch die hohe Teilzeitbeschäftigungsquote im Krankenhaus bedeutet dies bei den

Beschäftigten eine Zunahme von fast 300 Mitarbeitenden von 8.223 in 2020 auf

8.516 im Jahr 2021. Damit einher ging eine weitere Stärkung der KRH-eigenen

internen Zeitarbeitsstruktur, des KRH MobilTeam, dass neben der Gestellung von

Beschäftigten für kurzfristige Ausfälle in 2021 auch die Steuerung und

Koordinierung externer Anbieter übernommen hat. Außerdem wurde in dem Jahr

erstmalig eine KRH Pflegestrategie über alle Standorte entwickelt, die sich

derzeit in der Finalisierung befindet und zusammen mit den aktuellen Versionen

der KRH Medizinstrategie die Versorgungsstrategie bilden wird. Positiv

entwickelte sich sowohl die Zahl der Bewerber*innen auf einen Ausbildungsplatz

in der Pflege an der KRH Akademie als auch die Zahl der Auszubildenden in

diesem Bereich. Die Bewerberzahl stieg von 838 in 2020 auf 930 in 2021 und die

Zahl der Auszubildenden von 171 auf 222 im gleichen Zeitraum.

Investitionen

Bei den Investitionen wurde im KRH ein neuer Höchstwert erreicht. Diese lagen

um etwa fünf Millionen Euro über dem Vorjahreswert bei ca. 32,2 Millionen Euro.

Im Wesentlichen flossen die Mittel in die ständig laufenden

Modernisierungsprojekte für Patientenzimmer und medizinische Bereiche. Hier

sind insbesondere die Ertüchtigungsmaßnahmen im KRH Klinikum Agnes Karll

Laatzen, im KRH Klinikum Neustadt am Rübenberge, im KRH Klinikum Robert Koch

Gehrden und im KRH Klinikum Nordstadt zu nennen. Auch die Projekte in der

Digitalisierung wurden weiter konsequent umgesetzt. Zusätzlich wurden

erhebliche planerische Aufwände betrieben, um sich auf die weitere

Digitalisierung und Vernetzung in der Gesundheitswirtschaft vorzubereiten, die

im Rahmen des 2021 in Kraft getretenen Krankenhauzukunftsgesetzes gefordert

sind und gefördert werden. Ebenso flossen Mittel in die geplanten Neu- und

Ersatzbauvorhaben. Hier seien beispielhaft nur die laufende Neubaumaßnahme der

Kinder- und Jugendpsychiatrie in der KRH Psychiatrie Wunstorf, der

Teilersatzneubau am KRH Klinikum Robert Koch Gehrden, der Neubau des KRH

Klinikums Großburgwedel, der Ergänzungsneubau Lehrte oder der Neubau der

Zentralapotheke an der Stadionbrücke genannt.

Ausblick

Bundesweit gehen die Experten nicht davon aus, dass sich das Leistungsvolumen

der deutschen Krankenhäuser wieder auf das Niveau vor der Pandemie entwickeln

wird. Auf diese Entwicklung muss sich auch das KRH einstellen. Wurde der

Leistungsrückgang in den Jahren 2020 und 2021 noch durch den

Krankenhausrettungsschirm zu großen Teilen ausgeglichen, so läuft diese

Unterstützung aus und wird das KRH spätestens im Jahr 2023 mit voller Wucht

treffen. „Und trotzdem sind wir überzeugt, dass wir uns auch für die Zukunft

gut aufstellen können“, stellen die drei Geschäftsführungsmitglieder fest.

„Damit meinen wir nicht, dass alles so weitergehen kann, sondern dass wir

Strukturen im KRH etabliert haben, in denen wir die Erkenntnisse über eine

regionale Krankenhauslandschaft der Zukunft gemeinsam entwickeln, beurteilen

und daraus Schlüsse ziehen können, die gemeinsam mit unseren 8.500

Beschäftigten umgesetzt werden können.“ Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass

es mit den bestehenden Leistungsspektren und Leistungsvolumen zukünftig nicht

mehr möglich sein wird, die vorhandenen Strukturen gegenfinanzieren zu können.

Der Startschuss für die Entwicklung einer KRH Versorgungsstrategie 2030 wurde

durch den KRH Aufsichtsrat bereits im Frühjahr gegeben. Mit Unterstützung von

externen Experten werden derzeit Daten erhoben und hochgerechnet, um die zu

erwartenden zukünftigen Versorgungsbedarfe in der Region Hannover realistisch

einschätzen zu können. Auf Basis der Erkenntnisse soll die kontinuierliche

Weiterentwicklung der Medizinstrategie unter Einbeziehung der Expertinnen und

Experten aller KRH Standorte mit ihren über 70 Fachkliniken erfolgen. „Die Lage

des Regionsklinikums ist schwierig, aber wir sind auf einem guten Weg“, fasst

der Aufsichtsratsvorsitzende Krach die aktuelle Situation zusammen. „Der

Handlungsbedarf ist auf allen Ebenen erkannt – von der Bundes- über die

Landesebene bis hin zur Regionsebene. Ich bin mir sicher, dass es uns mit der

Medizinstrategie 2030 gemeinsam gelingen wird, das KRH Klinikum Region Hannover

strukturell so aufzustellen, dass wir weiterhin den Anspruch einlösen können,

rund 1,2 Millionen Menschen in der Region Hannover so wohnortnah wie möglich zu

versorgen und gleichzeitig durch medizinische Spezialisierung ein qualitativ

hohes Niveau sicherzustellen.“

KRH Unternehmenszahlen 2016-2021

Konzernergebnis:

2016: 3,7 Millionen Euro

2017: 21,8 Millionen Euro (ohne Sondereffekte ca. 5 Millionen Euro)

2018: 1,4 Millionen Euro

2019: -12,8 Millionen Euro

2020: -13,8 Millionen Euro

2021: -34,2 Millionen EUR

EBITDA:

2016: 30,8 Millionen Euro

2017: 42,5 Millionen Euro (ohne Sondereffekte ca. 25,6 Millionen Euro)

2018: 20,6 Millionen Euro

2019: 6,4 Millionen Euro

2020: 6,3 Millionen Euro

2021.: -17,8 Millionen EUR

Investitionen

2016: 15,7 Millionen Euro

2017: 19,2 Millionen Euro

2018: 15,5 Millionen Euro

2019: 28,4 Millionen Euro

2020: 27,4 Millionen Euro

2021: 32,2 Millionen EUR

Betriebliche Erträge

2016: 593 Millionen Euro

2017: 614 Millionen Euro

2018: 611 Millionen Euro

2019: 630 Millionen Euro

2020: 655 Millionen Euro

2021: 643 Millionen Euro

Durchschnittlicher Schweregrad der Behandlungsbedürftigkeit pro Patient

(Somatik)

2016: 1,014 (CMP)

2017: 1,025 (CMP)

2018: 1,043 (CMP)

2019: 1,055 (CMP)

2020: 0,886 (CMP) nach Ausgliederung Pflegebudget aus DRG-Katalog

2021: 0,884 (CMP)

Eigenkapitalquote

2016: 9,0 Prozent

2017: 12,1 Prozent

2018: 11,7 Prozent

2019: 9,7 Prozent

2020: 11,5 Prozent

2021: 7,2 Prozent

Mitarbeiter (Köpfe) im Jahresdurchschnitt

2016: 7.795

2017: 7.777

2018: 7.823

2019: 7.981

2020: 8.223

2021: 8.516

Mitarbeiter (VK) im Jahresdurchschnitt

2016: 5.416

2017: 5.446

2018: 5.467

2019: 5.613

2020: 5.834

2021: 5.976

Fallzahlen in der Somatik:

2016: ca. 123.000

2017: ca. 121.000

2018: ca. 117.000

2019: ca. 113.000

2020: ca. 96.000

2021: ca. 95.000

Behandlungstage in den psychiatrischen Kliniken:

2016: ca. 277.000

2017: ca. 277.000

2018: ca. 273.000

2019: ca. 279.000

2020: ca. 228.000

2021: ca. 224.000

Quelle: Pressenachricht, 29.06.2022