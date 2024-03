Kritik an Fresenius-Plänen zum Teilverkauf der Helios-Kliniken

Teilverkauf der Helios-Kliniken: Verdi-Kritik an Fixierung auf Gewinninteressen (Verdi).

Angesichts der Pläne des Gesundheitskonzerns Fresenius, einen Teil des Klinikbetreibers Helios zu verkaufen, kritisiert ver.di die fortgesetzte Ökonomisierung im Gesundheitswesen. Pflege und Gesundheit sind

zum Spielball kurzfristiger Gewinninteressen geworden. Die politisch Verantwortlichen müssen

dem endlich einen Riegel vorschieben“, erklärte Sylvia Bühler, Mitglied im

ver.di-Bundesvorstand. Laut Medienberichten will der in Bad Homburg ansässige

Fresenius-Konzern 20 Prozent seiner Krankenhaussparte Helios verkaufen. Als

Interessenten werden vor allem Private Equity und Infrastrukturfonds gehandelt.

Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium, Entscheidungen noch nicht

getroffen, heißt es.

„Private-Equity-Investoren, die allein auf kurzfristige Gewinnmaximierung aus

sind, spielen im Gesundheitswesen eine immer größere Rolle. Das gefährdet die

Versorgungqualität und setzt die Beschäftigten immer weiter unter Druck“,

mahnte Bühler. „Gerade auch in den beiden Jahren der Corona-Pandemie haben die

Beschäftigten von Helios alles gegeben, um die Patientenversorgung zu

gewährleisten. Jetzt aus den Medien zu erfahren, dass ein erheblicher Anteil

von Helios verkauft werden soll, ist beschämend.“ Bereits in den vergangenen

Monaten habe die Fresenius-Spitze – mitten in der Corona-Pandemie – sowohl in

Deutschland als auch international versucht, die Kosten zulasten der

Beschäftigten zu drücken, zugleich aber seine Dividendenzahlung an die

Anteilseigner erneut angehoben. „Die Gesundheitsversorgung darf nicht an

Aktienkursen und den Interessen von Spekulanten ausgerichtet sein. Die Belange

der Patientinnen und Patienten sowie der Beschäftigten müssen stets im

Vordergrund stehen“, betonte Bühler. Die Gesundheitsleistungen würden durch

Sozialbeiträge und Steuern finanziert, dem System dürfe nicht länger

systematisch Geld entzogen werden.

Die Gewerkschafterin forderte die Fresenius-Spitze auf, schnellstens Klarheit

über die Konzernstrategie und die konkreten Folgen für Beschäftigung und

Standorte zu schaffen. „Die Beschäftigten, die in den Helios-Kliniken jeden Tag

unter schwierigen Bedingungen die Versorgung aufrechterhalten, fordern

Transparenz und Sicherheit. Der Erhalt der Standorte und Arbeitsplätze sowie

die Einhaltung aller Tarifverträge muss in jeder Konstellation dauerhaft

gewährleistet sein.“ An die Bundesregierung appellierte Bühler, klare Regeln

gegen die Gewinnorientierung im Gesundheitswesen zu beschließen. Ein wichtiger

Schritt sei die Schaffung bedarfsgerechter Personalstandards, die für alle

Einrichtungen unabhängig von der Trägerschaft verbindlich sind. „SPD, Grüne und

FDP haben im Koalitionsvertrag versprochen, die PPR 2.0, die bedarfsgerechte

Personalbemessung für die Krankenhauspflege, kurzfristig einzuführen. Die

Koalition muss jetzt liefern.“

Quelle: Verdi, 11.04.2022