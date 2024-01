Kurzarbeit in Rehakliniken und ambulanten Zentren ist unverantwortlich (Marburger Bund).

Dringend benötigtes ärztliches und pflegerisches Personal darf nicht durch Kurzarbeit für die Patientenversorgung verloren gehen, fordert der Marburger Bund. Uns erreichen vermehrt Hinweise von unseren ärztlichen Mitgliedern, dass in privaten Rehabilitationskliniken und ambulanten Zentren Kurzarbeit eingeführt wird. Wir halten diese Vorgehensweise

für gänzlich unverantwortlich. Selbst wenn in manchen Bereichen der Normalbetrieb nicht stattfinden kann, gibt

es genug zu tun. Jede verordnete Zwangspause kann gefährliche Lücken in die

ärztliche Versorgung reißen. Kurzarbeit ist deshalb ein völlig falsches

Signal“, so Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes.

Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes

Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes

Staatlich finanzierte Kurzarbeit könne bei Industrieunternehmen sinnvoll sein,

um in der jetzigen Krise Entlassungen zu verhindern. Im Gesundheitswesen aber

komme es derzeit auf alle an, die für die ambulante und stationäre Versorgung

von Patienten zur Verfügung stehen können. „Wir verzeichnen aktuell eine große

Bereitschaft zur Mithilfe bei Ärztinnen und Ärzten im Ruhestand und bei

Medizinstudierenden. Da ist es doch geradezu grotesk, Ärzte in Kurzarbeit zu

schicken und damit nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch die

jetzt schon unter hoher Belastung arbeitenden Ärztinnen und Ärzte derart vor

den Kopf zu stoßen“, sagte Johna.

Gleichzeitig plane die Bundesregierung eine COVID-19-Arbeitszeitverordnung, die

für Berufe der Daseinsvorsorge Ausnahmen von den Schutzregelungen des

Arbeitszeitgesetzes zulasse. „Während auf der einen Seite Mitarbeiter im

Gesundheitswesen in Kurzarbeit geschickt werden, sollen andere auch mehr als 60

Wochenstunden arbeiten und das mit verkürzten Ruhezeiten. Solche hohen

Arbeitszeiten sind selbst kurzfristig nur schwer zu ertragen. Wir befinden uns

aber am Beginn eines Marathons. Wir dürfen die Pflegenden und die Ärztinnen und

Ärzte nicht schon auf den ersten Kilometern auslaugen. Deswegen ist es wichtig,

die Belastung auf möglichst viele Schultern zu verteilen“, so Johna.

Überall dort, wo das Patientenaufkommen derzeit geringer sei, komme es darauf

an, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen und für die Behandlung von

COVID-19-Patienten zu trainieren. Gleichzeitig müssten Rehabilitationskliniken

aktiv mit dem koordinierenden Krankenhaus ihrer Region in Verbindung treten und

sich darauf vorbereiten, Patienten zu übernehmen, die aus Kapazitätsgründen in

anderen Kliniken nicht mehr versorgt werden könnten.

„Es kann nicht sein, dass Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen und dann im Ernstfall

von den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass sie unverzüglich in

einem 24-Stunden-Schichtsystem hochinfektiöse Intensivpatienten behandeln. Eine

solche Geringschätzung ärztlicher Arbeit demoralisiert die Beschäftigten“,

kritisierte die MB-Vorsitzende.

Auch private Rehabilitationskliniken haben Anspruch auf einen finanziellen

Ausgleich für jedes nicht belegte Bett. Vom Bundesamt für Soziale Sicherung

werden entsprechende Finanzhilfen bereitgestellt. Im ambulanten Bereich stehen

bei relevanten Umsatzminderungen ebenfalls Ausgleichszahlungen zur Verfügung.

Quelle: Marburger Bund, 09.04.2020