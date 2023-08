Malteser Krankenhäuser geben sich neue Führungsstruktur (Pressemitteilung).

Zum 1. Januar 2019 hat sich die Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH eine neue Führungsstruktur für ihre Krankenhäuser und Altenhilfeeinrichtungen gegeben. Köln. Verena Hölken

verantwortet in der Geschäftsführung neben dem Ressort „Finanzen“ nun auch das Ressort „Medizin und Pflege“. Ihr obliegt damit die strategische und wirtschaftliche Führung der

zehn Malteser Krankenhäuser und 33 Altenhilfeeinrichtungen sowie der damit verbundenen Dienste.

Neu im Team der Geschäftsführung ist Gerhard Becker, der als erfahrener

Krankenhausmanager die operative Führung der Malteser Krankenhäuser übernimmt.

Becker, der BWL und Informatik studierte, hat bereits in Geschäftsführungen

mehrerer Kliniken und Krankenhausverbünde gearbeitet. Seit 2005 leitet er eine

auf Krankenhäuser spezialisierte eigene Beraterfirma. Der 56-Jährige ist

verheiratet und hat zwei Kinder.

Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Malteser Deutschland gGmbH ist Dr.

Elmar Pankau, zusätzlich zu seiner Funktion als Vorsitzender des

Geschäftsführenden Vorstandes des Malteser Hilfsdienstes e.V. Er ist damit die

Klammer über Malteser Hilfsdienst und Malteser Deutschland hinweg und

verantwortet die übergreifende strategische Ausrichtung des Gesamtverbundes.

Dr. Franz Harnoncourt hat zum Jahresende als Vorsitzender der Geschäftsführung

der Malteser Deutschland gGmbH die Malteser verlassen. Er wird den Aufbau einer

neuen Gesundheitsholding in seiner Heimat Oberösterreich als

Vorstandsvorsitzender gestalten. „Wir haben großes Verständnis dafür, dass Dr.

Harnoncourt sich dieser neuen spannenden Aufgabe in seiner Heimat widmen

möchte, und bedauern, einen Geschäftsführungskollegen zu verlieren, der mit

seinem Charisma nach innen und außen wertvolle Akzente gesetzt hat. Auch in

wirtschaftlich schwierigen Zeiten für Krankenhäuser hat er es verstanden,

wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorzunehmen. Die Malteser danken ihm

für sein Engagement in den vergangenen sieben Jahren“, erklärt Pankau. „Wir

sind froh und dankbar, die Kontinuität in der Geschäftsführung sicherstellen zu

können. In dieser Kombination werden wir mit einem starken Team in der

Geschäftsführung gemeinsam die Herausforderungen der kommenden Jahre angehen.“

Die Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH ist Trägerin medizinischer und

pflegerischer Einrichtungen, darunter Krankenhäuser, Altenhilfe- und

Pflegeeinrichtungen

sowie ein stationäres Hospiz. In den mehr als 40 stationären Einrichtungen sind

fast 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.

Quelle: Pressemitteilung, 09.01.2019