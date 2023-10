Marburger Bund kündigt Tarifvertrag mit BG Kliniken zum Jahresende (Marburger Bund).

Nachdem der Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung (BG Kliniken) die mit dem Marburger Bund bereits erzielte Tarifeinigung aus dem Februar in einem beispiellosen Vorgehen widerrufen hat, konnten in den dann folgenden Verhandlungen keinerlei inhaltliche Fortschritte erreicht werden. Die Versuche der Arbeitgeber, die Verhandlungen

mit Verweis auf die COVID-19-Pandemie erst zu verhindern und anschließend in die Länge zu ziehen, verdeutlichen das

unverschämte Taktieren zu Lasten der Ärztinnen und Ärzte in den BG Kliniken.

„Es ist ein Affront gegenüber den Ärztinnen und Ärzten, dass sie, verglichen zu

anderen Mitarbeitern, mit einer deutlich niedrigeren Tarifdynamik abgespeist

werden sollen, während man ihnen gleichzeitig substantielle Verbesserungen bei

der Arbeit zu ungünstigen Zeiten verweigert“, sagte Dr. Andreas Botzlar, 2.

Vorsitzender des Marburger Bundes. „Gerade für junge Ärztinnen und Ärzte ist

die im Vergleich zu anderen Tarifbereichen, beispielsweise den kommunalen

Kliniken, konkurrenzlos ungünstige Abgeltung der Nacht- und

Bereitschaftsdienste eine nicht hinnehmbare Schlechterstellung. Faktisch zahlen

die Ärztinnen und Ärzte die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten aus eigener

Tasche“, so Dr. Botzlar weiter.

„Das weitere Vorgehen des Marburger Bundes wird darauf angelegt sein, Bewegung

in die starre Haltung der Arbeitgeber zu bringen. Wir werden in den nächsten

Wochen darüber zu befinden haben, welche zusätzlichen Forderungen wir für die

Zeit nach Ablauf der Kündigungsfrist erheben werden. Den Arbeitgebern muss

bewusst sein, dass es jetzt nicht billiger, sondern teurer wird“, stellte Rolf

Lübke, Verhandlungsführer des Marburger Bundes fest.

Die Große Tarifkommission des Marburger Bundes hatte gestern beschlossen, den

Tarifvertrag mit den BG Kliniken insgesamt und fristgerecht zum 31. Dezember

2020 zu kündigen.

Die Mitgliederinformation vom 30.09.2020 für Ärztinnen und Ärzte im

Geltungsbereich des TV-Ärzte BG Kliniken finden Sie hier.

Quelle: Marburger Bund, 30.09.2020